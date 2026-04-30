logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katastrofa za PSŽ: Jedan od najboljih izgubljen za revanš s Bajernom

Katastrofa za PSŽ: Jedan od najboljih izgubljen za revanš s Bajernom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ašraf Hakimi neće igrati revanš s Bajernom zbog povrede, što predstavlja veliki udarac za PSŽ. Kako će Luis Enrike riješiti ovu situaciju?

Ašraf Hakimi Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Pari Sen Žermen i Bajern priredili su nam jednu od najboljih utakmica ovog veka i svi jedva čekaju narednu nedjelju i revanš u Minhenu, nadajući se da će biti uzbudljiv kao 5:4 na "Parku prinčeva". Ipak, već sada znamo da neće svi igrači iz prvog duela igrati...

Desni bek Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi propustiće taj duel zbog povrede zadnje lože zadobijene u finišu meča, bez lopte. Zadobio je rupturu mišića, iako se isprva činilo da su samo grčevi koji su ga "uhvatili" usljed visokog intenziteta.

Nije u pitanju strašna povreda zbog koje bi njegov nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi došao pod znak pitanja, čak ni igranje u finalu Lige šampiona - ako ga bude 30. maja za njega - nije upitno. Ali, potrebno je mirovanje i neće Hakimi moći da istrči na teren baš iduću srijedu na "Alijanc areni".

Tako će Luis Enrike ostati bez jednog od svojih najboljih igrača i moraće da smisli rješenje, kako pokriti svoju desnu stranu po kojoj očekujemo još opasnije napade Luisa Dijaza i Alfonsa Dejvisa.

Ko umjesto Hakimija?

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Bivši igrač Real Madrida, Dortumda i Intera je od 2021. godine nezamjenljiv na mjestu desnog beka Pari Sen Žermena. Tako je i ove sezone odigrao 31 utakmicu i zabilježio je tri gola i devet asistencija (čak sedam u Ligi šampiona). U svom timu praktično da nema prirodnu zamjenu. 

Umjesto njega uglavnom je igrao Voren Zair-Emri (20) koga smo uglavnom viđali na mjestu centralnog veznog, tako da će se i za ovaj meč prebaciti na poziciju desnog beka i ovo će mu biti najveći izazov do sada.

I bez Hakimija u timu očekuje nas sigurno još jedan spektakl, vrijedan aplauza za oba tima...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Pari Sen Žermen Ašraf Hakimi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC