UEFA napravila veliku promjenu za finale Lige šampiona: Ne igra se od 21 sat

UEFA je ove sezone primijenila novo pravilo za finale, koje neće početi od 21 čas kao do sada.

UEFA pomjerila termin finala Lige šampiona Izvor: EPA/RONALD WITTEK/NEIL HALL

Finale Lige šampiona Pari Sen Žermen - Arsenal biće odigrano u subotu, 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti u novom terminu. Ne kao do sada od 21 čas, već od 18 časova.

UEFA je u obrazloženju nove satnice 28. avgusta prošle godine navela da je promjena napravljena da bi "unaprijedila doživljaj navijača na dan utakmice i donijela im korist, kao i timovima i gradovima domaćinima".

Ideja UEFA je da omogući organizatoru bolje uslove za logističku pripremu i izvođenje finala. Donijela je tu odluku i sigurno poučena skandaloznim scenama iz finala 2022. kada je pola sata kasnilo finale Liverpula i Reala u Parizu, uz dramatične scene nasilja oko stadiona "Francuska".

"Naš cilj je da dan utakmice učinimo zaista prijatnim iskustvom za sve koji žele da budu dio uzbuđenja, kao i da stvorimo gostoljubivu atmosferu koja olakšava dolazak porodicama sa djecom na najveću i najvažniju klupsku fudbalsku utakmicu sezone. Za navijače koji putuju to znači bolji pristup javnom prevozu, posebno nakon utakmice, kao i bezbjedniji i praktičniji povratak sa stadiona. Za gradove domaćine, ovo će povećati pozitivan ekonomski uticaj događaja, jer će navijači imati mogućnost da nastave slavlje", saopštila je UEFA.

Takođe, evropska "kuća fudbala" navela je i da će pomjeranje termina omogućiti i navijačima širom svijeta da u realnom vremenu prate utakmicu sezone

Oglasio se i Čeferin

"Ovom promjenom stavljamo iskustvo navijača u središte našeg planiranja. Finale UEFA Lige šampiona je vrhunac fudbalske sezone, a novo vrijeme početka učiniće ga još dostupnijim, inkluzivnijim i značajnijim za sve koji su uključeni", izjavio je predsjednik UEFA Aleksander Čeferin.

"Iako je početak u 21:00 po srednjoevropskom vremenu pogodan za utakmice tokom radne sedmice, raniji termin subotom za finale znači i raniji završetak, bez obzira na produžetke ili penale, i daje navijačima priliku da ostatak večeri provedu sa prijateljima i porodicom, uz utiske koje će ponijeti sa utakmice sezone", dodao je Čeferin.

Komentari 1

Otpor

3-4 zadnja finala igraju se subotom u 18h

