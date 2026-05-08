Huligani zapalili svoj stadion: Nestvarne scene u Medeljinu, upali na teren i pravili haos

Autor Milutin Vujičić
Utakmica između Independijente Medeljina i Flamenga prekinuta je zbog nereda navijača koji su zapalili stadion.

Navijači u Medeljinu prekjnuli meč Kopa Libertadores Izvor: Jaime SALDARRIAGA / AFP / Profimedia

Utakmica između Independijente Medeljina i Flamenga u četvrtom kolu Kopa Libertadores prekinuta je poslije samo četiri minuta. Za to su krivi domaći navijači koji su bukvalno zapalili svoj stadion "Atanasio Žiardo" pošto su izuzetno bijesni na vlasnika.

Navijači su prvo bacali baklje i dimne bombe sa sjeverne tribine, a zatim su pokušali da upadnu na teren i da na taj način prouzrokuju prekid utakmice. Čim je sudija to vidio, odlučio je da obje ekipe povuče u svlačionicu.

Niko od njih nije povrijeđen, a navijači domaćeg tima su uz sve to uspjeli da zapale i stolice na sopstvenom stadionu, pokazujući nezadovoljstvo igrama svog tima u poslednje vreme. Takođe, ovo je bio jedan način protesta protiv "alfa i omege" kluba Raula Žiralda s kojim navijači imaju istoriju.


Nakon što je njegova ekipa nedavno izgubila, Žiraldo je "slavio poraz" i vređao je navijače, koji su mu odmah uzvratili i tražili su njegov odlazak.


Nema sumnje da će disciplinska komisija Kopa Libertadores imati dosta posla zbog ovih nereda u Kolumbiji i za sada nema nikakvih naznaka kada bi utakmica ponovo mogla da se odigra. Naravno, iz Flamenga će insistirati da sve dobiju službenim rezultatom - i ne treba ih kriviti zbog toga.



