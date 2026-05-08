Oni se bore za titulu u Ligi konferencija: Rajo Valjekano nastavlja evropsku bajku i ide po pehar

Za titulu u Ligi konferencija boriće se Kristal Palas i Rajo Valjekano, španski tim ispisao istoriju.

Kristal Palas i Rajo Valjekano boriće se za titulu u Ligi konferencija. Za neke možda i veliko iznenađenje od strane španskog tima, ali je ujedno i jedna od najljepših priča u Evropi ove sezone svakako. Jasno je da je tim iz Premijer lige favorit u borbi za trofej, ali...

Palas je opravdao ulogu favorita i poslije pobjede u prvom meču protiv Šahtjora (3:1) je u drugom slavio sa 2:1 i tako ukupnim rezultatom 5:2 prošao dalje. U 25. minutu je Enrike matirao sopstvenog golmana, da bi Eginaldo u 34. dao kakvu-takvu nadu ukrajinskom timu. Međutim, Sar je u 52. minutu vratio prednost i stavio tačku na meč.

Rajo je u prvom meču savladao Starzbur na "Valjekasu" (1:0) i sa ulogom autsajdera je došao u Francusku. Ali, tamo je pokazao da niko ne smije da ih otpiše. U revanšu su slavili istim rezultatu golom Alemaa u 42. minutu. Uslijedilo je veliko slavlje za istorijski uspjeh malog kluba iz predgrađa Madrida.

Finale Lige konferencija igra se u srijedu 27. maja na stadionu Lajpciga sa početkom u 21 čas.