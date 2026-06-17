Arnautović dao gol u 112. minutu na Mundijalu 2026

Austrija pobijedila Jordan na Mundijalu (3:1), a Marko Arnautović postigao pogodak u finišu meča.

Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Reprezentacija Austrije savladala je Jordan na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, a napadač Crvene zvezde bio je u centru pažnje tokom drugog dijela meča. Utakmicu je počeo na klupi jer je Saša Kalajdžić dobio prednost, ali kada je jedan napadač srpskog porijekla zamijenio drugog počeo je "vatromet" na ovoj utakmici.

Prvi gol za Austriju postigao je Šmid u prvom dijelu meča, jordanski napadač Olvan izjednačio je u nastavku, a onda je počela potjera Austrijanaca koji su silno željeli tri boda. Marko Arnautović je zatresao mrežu i proslavio gol, prije nego je intervenisao VAR i poništio taj pogodak zbog asistencije rukom. Slavio je najbolji strijelac u istoriji Austrije i nekoliko minuta kasnije, ali je taj pogodak FIFA pripisala defanzivcu Al Arabiju, koji je glavom skrenuo loptu u gol svog tima.

Tek u 112. minutu meča sreća se osmehnula Marku Arnautoviću. Austrija je nakon gledanja VAR snimka dobila penal, a napadač Crvene zvezde priliku da se konačno upiše u strijelce. Imajući u vidu da mu je nastup na Mundijalu bio dečački san, ovo je meč iz snova za iskusnog Arnautovića koji se na Svjetskom prvenstvu oprašta od reprezentacije.