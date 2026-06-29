Ronaldinjo potvrdio da ovo nije (samo) marketinški trik: Da, igraću za Ravenu, biće to izazov za mene!

Brazilskog čarobnjaka definitivno ćemo gledati ponovo na terenu, ovog puta u Seriji C.

Izvor: Shuttershtock

Fudbalski svijet prije nekoliko dana uzdrmala je vijest da se Ronaldinjo vraća iz penzije.

Legendarni brazilski fudbaler i osvajač Zlatne lopte 2005. Odlučio je da se vrati fudbal, a još šokantnija je bila vijest da će to učiniti u dresu Ravene, kluba koji se takmiči u italijanskoj Seriji C.

Ronaldinjo se priključio kao suvlasnik klubu koji vodi porodica Ćiprijani, ali očigledno je da trećeligaš želi da iskoristi marketinški potencijal koji predstavlja dolazak nekada najboljeg fudbalera svijeta.

Brazilac neće učestvovati na pripremama ekipe, u Ravenu će, kako je najavljeno, doći 21. avgusta, a nakon toga svi će čekati da se u dresu Ravene, u kojem je pozirao prije nekoliko dana, pojavi i na fudbalskom terenu i pokaže još jednom magiju.

Serie C Ravenna have unveiled a new shirt for the 26/27 season, in partnership with Ronaldinho



Ronaldinho will register as a player and hopes to ‘score his final professional goal’ with them



£119…but you do get a nice boxpic.twitter.com/h6fkC9F5nF — Calcio England (@CalcioEngland)June 23, 2026

Da li je njegov dolazak samo marketinški trik ili ćemo zaista ponovo gledati Brazilca koji se penzionisao 2015. otkrio je sam Ronaldinjo u intervjuu za Flashscore.

"Da, istina je. Recimo da je to izazov za mene. Sigurno je da ću odigrati bar nekoliko minuta u zvničnom meču, a onda ćemo vidjeti kako se budem osjećao", rekao je Ronaldinjo.

On je naveo da je saradnja sa Ćiprijani grupacijom počela gotovo kao igra, a onda prerasla u nešto mnogo veće.

Osim onih koji jedva čekaju da vide ponovo majstorije Brazilca ima i onih koji su skeptični, jer on ipak ima 46 godina, pa sumnjaju u njegovu fizičku spremu.

"Moja fizička sprema? (smijeh). Daću sve od sebe. U svakom slučaju biću dio Raveninog projekta i mogu da vam kažem da mnogo toga zanimljivog dolazi", rekao je Ronaldinjo.