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Filip Đuričić ima novi klub: Iz Atine otišao na Kipar

Filip Đuričić ima novi klub: Iz Atine otišao na Kipar

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši srpski reprezentativac Filip Đuričić je poslije Panatinaikosa prešao u kiparski APOEL.

filip djuricic potpisao za apoel Izvor: MN PRESS

Filip Đuričić (34) ima novi klub. Odlučio je da iz Grčke ode na Kipar i poslije Panatinaikosa će igrati za APOEL iz Nikozije. Pokušaće da im pomogne da se vrate na staze stare slave pošto su prethodnu sezonu završili kao petoplasirani u tamošnjem šampionatu.

Klub je potvrdio njegov dolazak i istakao da se zvanična potvrda čeka po završetku ljekarskih pregleda. Svi detalji su utanačeni, sve je dogovoreno, ali će poslije pregleda koji će se održati na pripremama u Holandiji obaviti i formalni dio potpisivanja ugovora i cijele te procedure.

Đuričić je profesionalnu karijeru počeo u Radničkom iz Obrenovca, pa je odmah otišao u inostranstvo i igrao za Herenven prvo, pa je potpisao za Benfiku koja ga je slala na pozajmice u Majnc, Sautempton i Anderleht. Onda je 2016. otišao u Sampdoriju, igrao je tamo prvo, pa je proslijeđen na pozajmicu u Benevento. Ostao je u Italiji, četiri godine je nosio dres Sasuola, pa se vratio na godinu dana u Sampdoriju i onda je 2023. godine otišao u Panatinaikos gdje je bio tri sezone.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao 44 utakmice, ali se neće vraćati u tim "orlova". Potvrdio je da se neće predomisliti ni kod novog selektora Veljka Paunovića.

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Filip Đuričić

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