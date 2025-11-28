"Ne vraćam se u reprezentaciju": Zbog Piksija se povukao, ne vraća se ni kod Paunovića

Pokušali su iz FSS da ubijede Filipa Đuričića da se predomisli, ali nije imalo svrhe.

Veljko Paunović je rekao da računa na sve srpske fudbalere bez obzira na krštenicu i na ono što je bilo kod Dragana Stojkovića Piksija, tako da je počelo da se licitira i sa imenima onih koji su se oprostili. Znamo da je Paunović zvao Dušana Tadića, da je u kontaktu i sa braćom Milinković-Savić, dok smo sada saznali i da je FSS "okrenuo" Filipa Đuričića.

Nekadašnja "desetka" brojnih evropskih klubova, danas fudbaler Panatinaikosa, pak nema želju da se vraća u reprezentaciju od koje se oprostio nakon što je precrtan za spisak za Evropsko prvenstvo 2024.

"Za vrijeme mandata Dragana Stojkovića izjavio sam da je moja epizoda u reprezentaciji završena i da se neću vraćati. Ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije su me zvali kada je ekipu preuzeo Veljko Paunović. Kontaktirali su me, ali ostao sam pri svom stavu. Smatram da više ne mogu da donesem ono što bih želio, što ranijih godina nije bio problem. Kada počne naredni ciklus imaću 35 godina. Zaista mislim da sam donio racionalnu odluku", rekao je Đuričić za "Meridijan Sport" i otkrio probleme koje je ranije iskusio sa reprezentacijom.

"Smatram da će se napraviti pomak sigurno, jer videli smo kako je to u posljednje vrijeme funkcionisalo. U početku je postojala neka energija, sve je išlo kako treba, ljudi su vjerovali. Nisam mogao da verujem da je moguće da se u Srbiji kreira takva atmosfera, ali poslije Mundijala u Kataru je počela da pada i vidjeli smo svi kako se završilo".

Đuričić je inače za Srbiju debitovao davne 2012. godine kod selektora Radovana Ćurčića, odigrao je čak 44 utakmice i postigao pet golova, a prema njegovim riječima nije pričao sa Veljkom Paunović već sa FSS, ali da je odavno znao šta će odlučiti.

"Smiješno je kada razmislim. Debitovao sam za reprezentaciju davno, a sada dijelim svlačionicu sa nekim klincima koji su se tada rodili. Vrijeme je proletjelo. Klinci danas igraju fudbal, ne zato što ga vole, nego zbog načina života koji fudbal donosi. Mi smo druga generacija, još smo tu, ali sve je bilo drugačije. Sve se promijenilo. Ne znam šta bih mogao da im preporučim upravo iz tih razloga. Ipak - moraju da vjeruju u sebe, jer bez toga ne može", zaključio je on.