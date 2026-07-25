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Užasne scene na takmičenju u Glazovu: Ljekari utrčali na teren poslije pada britanskog gimnastičara

Užasne scene na takmičenju u Glazovu: Ljekari utrčali na teren poslije pada britanskog gimnastičara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Gabrijel Lengton je doživio tešku povredu na takmičenju, ljekari su mu hitno ukazivali pomoć i srećom sve se dobro završilo.

britanski gimnasticar dozivio tesku povredu na takmicenju Izvor: Jane Barlow, PA Images / Alamy / Profimedia

Strašne scene dogodile su se na "Komonvelt igrama" u koje se održavaju u Glazgovu (Škotska). Tamo je britanski gimnastičar Gabrijel Lengton (19) doživio težak pad, kamere su iste sekunde prestale da snimaju, ljekari su hitno uletjeli i počeli da mu ukazuju pomoć.

Mladi takmičar je izgubio hvat usred vježbe na vratilu i sa visine je pao pravo na glavu. Iskrenuo je vrat i u dvorani je odmah nastao muk. Mnogi su pomislili na najgore, nije izgledalo ni malo naivno. Takmičenje je odmah prekinuto i srećom sve je završeno na najbolji mogući način.

Ljekari su mu ukazali pomoć, stavili mu zaštitnu kragnu i na nosilima su ga iznijeli. Dobio je aplauz publike i prebačen je u bolnicu na dodatne preglede. Dobra vijest je da je mogao da pomijera i ruke i noge i da je komunicirao sa ljekarima prilikom stavljanja na nosila i prebacivanja.

"Koliko sam čuo i šta su mi prenijeli Gabrijel je dobro. Gimnastika je veoma opasan sport i ovakve situacije nas na to podsjećaju", rekao je njegov kolega Luk Vajthaus novinarima.

Lengton je na takmičenje ušao kao zamjena za trostrukog olimpijskog šampiona Maksa Vitloka koji se povrijedio. Zato je imao drugačiju ulogu, umjesto da se takmiči bio je komentator.

"Užasan, užasan pad. Obje ruke su mu skliznule, što je neobično za nekoga ko je tako vješt. Onda je pao na glavu. Nije bilo lijepo za gledanje, osjetilo se i da je atmosfera u dvorani odmah opala. Kada se ovako nešto desi i kada vidiš kako se ambijent odjednom promijeni, onda vidiš i neku drugu perspektivu stvari", objasnio je Vitlok za "TNT".

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01:49
Gimnastika jesenji skup
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)

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