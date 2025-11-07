U Zadru slušali "Bože pravde" zbog Andreja: Veliki uspjeh srpskog gimnastičara u Hrvatskoj

Andrej Dolić postao šampion Balkana u dvorani "Krešimir Ćosić u Zadru.

Izvor: Instagram/srbgym

Srpski gimnastičar Andrej Dolić ostvario je istorijski uspjeh, osvojivši prvo mjesto na Balkanskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zadru. U dvorani "Krešimir Ćosić" čula se himna "Bože pravde" zbog njegovog trijumfa na razboju, koji je dodatno uveličao osvajanjem srebra na vratilu.

Zapažen nastup imao je i Dušan Milojević, koji je zauzeo peto mjesto na preskoku, čime je potvrdio kontinuitet dobrih rezultata srpskog tima.

Reprezentaciju su predvodili trener Aca Antić i sudija Vladimir Barać, čiji rad i posvećenost stoje iza ovog istorijskog uspeha.

"Ovo takmičenje predstavlja veliki korak napred za srpsku gimnastiku i podstrek za buduće generacije koje dolaze", poruka je iz Gimnastičnog saveza Srbije.