Nikola Tanasković je novo pojačanje Partizana, klub je to objavio i zvanično.
Nikola Tanasković (28) je novi-stari igrač Partizana. Vratio se u klub u kom je ponikao i sada će imati drugačiju ulogu. Još od kada je zvanično saopšteno da je završio epizodu u podgoričkoj Budućnosti pojavile su se spekulacije o dolasku u Beograd. Sada je i zvanično potvrđeno.
Srpski klub se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je Tanasković potpisao višegodišnji ugovor i da će igrati u timu Đoana Penjaroje. Uskoro će da krene i okupljanje ekipe i početak priprema za novu sezonu.
Nekadašnji košarkaš Borca iz Banjaluke i Igokee m:tel se vratio u matični Partizan
Tanasković može da pokriva pozicije krilnog centra i centra, visok je 204 centimetra i ovo će mu biti prva sezona u Evroligi.
Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 25, 2026
Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!
Krilni…pic.twitter.com/sJEfB6pmKo
Karijeru je počeo u Partizanu, ali je išao na pozajmice u Spartak, Mladost i Zemuna i OKK Beograd, da bi onda otišao u Megu. Igrao je još za banjalučki Borac i Igokeu prije odlaska u inostranstvo u Breogan. Nije se dugo zadržao u Francuskoj, vratio se u Igokeu i onda je 2023. godine potpisao za Budućnost i tamo je stigao i do uloge kapitena.
Ko je sve došao u Partizan do sada?
Partizan je prethodnih nedjelja češće uručivao "zahvalnice" na društvenim mrežama i objavljivao odlaske, ali je sada krenuo u suprotnom smjeru. Za sada je došlo nekoliko igrača i očekuje se da će ih biti još u narednom periodu.
Za sada su potvrđeni dolasci Alesandra Pajole, Lamara Stivensa i Kevarijusa Hejsa. Spominje se još nekoliko imena, najbliži je navodno Vendel Mur. Biće još pojačanja u Humskoj...
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(MONDO)