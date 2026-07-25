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Nekadašnji košarkaš Borca iz Banjaluke i Igokee m:tel se vratio u matični Partizan

Nekadašnji košarkaš Borca iz Banjaluke i Igokee m:tel se vratio u matični Partizan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Tanasković je novo pojačanje Partizana, klub je to objavio i zvanično.

Nekadašnji košarkaš Borca iz Banjaluke i Igokee m:tel se vratio u matični Partizan Izvor: MN PRESS

Nikola Tanasković (28) je novi-stari igrač Partizana. Vratio se u klub u kom je ponikao i sada će imati drugačiju ulogu. Još od kada je zvanično saopšteno da je završio epizodu u podgoričkoj Budućnosti pojavile su se spekulacije o dolasku u Beograd. Sada je i zvanično potvrđeno.

Srpski klub se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je Tanasković potpisao višegodišnji ugovor i da će igrati u timu Đoana Penjaroje. Uskoro će da krene i okupljanje ekipe i početak priprema za novu sezonu.

Tanasković može da pokriva pozicije krilnog centra i centra, visok je 204 centimetra i ovo će mu biti prva sezona u Evroligi.

Karijeru je počeo u Partizanu, ali je išao na pozajmice u Spartak, Mladost i Zemuna i OKK Beograd, da bi onda otišao u Megu. Igrao je još za banjalučki Borac i Igokeu prije odlaska u inostranstvo u Breogan. Nije se dugo zadržao u Francuskoj, vratio se u Igokeu i onda je 2023. godine potpisao za Budućnost i tamo je stigao i do uloge kapitena.

Ko je sve došao u Partizan do sada?

Partizan je prethodnih nedjelja češće uručivao "zahvalnice" na društvenim mrežama i objavljivao odlaske, ali je sada krenuo u suprotnom smjeru. Za sada je došlo nekoliko igrača i očekuje se da će ih biti još u narednom periodu.

Za sada su potvrđeni dolasci Alesandra Pajole, Lamara Stivensa i Kevarijusa Hejsa. Spominje se još nekoliko imena, najbliži je navodno Vendel Mur. Biće još pojačanja u Humskoj...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:07
Trener Partizana Đoan Penjaroja u sukobu sa sudijama
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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KK Partizan

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