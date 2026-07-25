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FIFA pokrala Mesija? Pogledajte ovo, samo mu Infantino i Tramp nisu dali nagradu

FIFA pokrala Mesija? Pogledajte ovo, samo mu Infantino i Tramp nisu dali nagradu

Autor Nikola Lalović
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Lionel Mesi samo na jednom izboru nije izabran za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva. U onom koji organizuje FIFA.

Samo FIFA nije proglasila Mesija za najboljeg igrača Mundijala Izvor: Bob Kupbens / imago sportfotodienst / Profimedia

Da li je Lionel Mesi pokraden na Svjetskom prvenstvu? Nakon što je FIFA proglasila vezistu Španije Rodrija za najboljeg igrača Mundijala ispostavilo se da upravo FIFA jedino tako misli. Samo je krovna organizacija dala nagradu za najboljeg igrača turnira Rodriju, svi ostali su je dali Mesiju.

Ušao je Rodri i pored sjajnih igara i zlata sa Španijom u istoriju kao fudbaler koji je došao do titule najboljeg igrača na Mundijalu bez postignutog gola i upisane asistencije, dok je Lionel Mesi uz osam golova dodao četiri asistencije. 

Ko je sve dao nagradu Mesiju? 

Vremešni Lionel Mesi tako nije uspio da završi reprezentativnu karijeru titulom prvaka svijeta i priznanjem za najboljeg igrača Mundijala. Ipak, ko god da je osim FIFA pravio izbor, dao je tu nagradu Mesiju. 

Prvo je to uradila Međunarodna federacija za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS), a zatim i svi relevantni svjetski mediji. Mesija su za najboljeg fudbalera Mundijala proglasili "Atletik", "Skaj sports", "Gardijan", "Bein sports", "Foks", "ESPN", "Sports ilustrejted", "Goal.com", "Jahu sports", "Bličer riport", "CBS sports", "Dejli star", "Tribuna.com"...

Da li je kraj? 

Lionel Mesi ima 39 godina i vidjećemo da li će nastaviti karijeru u Inter Majamiju. Najavili su čak i neki njegovi saigrači da poslije 207 iutakmica i 125 golova u dresu Argentine on prestaje da igra, ali nadaju se svi u Argentini da će se ponovo predomisliti i nastaviti da nosi najdraži dres. 

Tagovi

Lionel Mesi fudbal FIFA

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