Nikola Tanasković potpisao je za Partizan i od njega Đoan Penjaroja ima određena očekivanja za novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Nikola Tanasković (28) se vratio kući. Potpisao je višegodišnji ugovor sa Partizanom i biće pojačanje za tim Đoana Penjaroje za naredne sezone. Nije saopšteno na koliko godina je potpisana saradnja, ali je jasno da je najmanje na dvije sezone. Sada se vraća na mjesto na kom je ponikao.

Tanasković je ponikao u Partizanu, potpisao prvi profesionalni ugovor sa klubom 2015. godine, a sada će ponovo obući crno-bijeli dres. Vraća se kao formiran igrač i imaće prvu evroligašku sezonu u karijeri, novu priliku za dokazivanje.

Welcome back home, Tanasko!pic.twitter.com/TO3f4CWMEb — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 25, 2026

Vraća se u klub iz podgoričke Budućnosti gdje je bio i kapiten. Karijeru je počeo u Partizanu, ali je išao na pozajmice u Spartak, Mladost i Zemuna i OKK Beograd, da bi onda otišao u Megu. Igrao je još za banjalučki Borac i Igokeu prije odlaska u inostranstvo u Breogan. Nije se dugo zadržao u Francuskoj, vratio se u Igokeu i onda je 2023. godine potpisao za Budućnost i tamo je postao i kapiten.

Šta Nikola Tanasković donosi Partizanu?

Vidi opis Šta Nikola Tanasković donosi Partizanu? Đoan Penjaroja mu jedno garantuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nikola Tanasković visok je 204 centimetra, pokriva pozicije krilnog centra i centra i od njega postoje određena očekivanja. Najvjerovatnije će da ima mnogo veću minutažu u ABA ligi nego u Evroligi i da "pokrije" saigrače koji će znatno više da igraju u elitnom takmičenju.

Naravno, sve to je podložno promjenama i tokom sezone, posebno ako se pokaže i dokaže, jer je i sam Penjaroja pokazao način na koji vodi ekipu. Šansu daje onima koji to zaslužuju i koji se bore. Vidjelo se to po odstranjivanju Džabarija Parkera iz tima, imena igrača mu nisu bitna. Nikola je pokazao da ima potencijal i u nedavnim mečevima za reprezentaciju i ono što je sigurno - šansu će dobiti. Na njemu je da se dokaže. U ABA ligi je imao prosjek od 9,7 poena, 4,3 skoka i 1 asistenciju po meču.

Uz sve to ne treba zaboraviti i da se radi o domaćem igraču, zna šta znači grb i dres Partizana, što će da znači poslije odlaska Alekseja Pokuševskog. Na pozicijama u reketu pored njega su tu Kevarijus Hejs, Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.

Očekuje se još pojačanja

Vidi opis Šta Nikola Tanasković donosi Partizanu? Đoan Penjaroja mu jedno garantuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Partizan je za sada zvanično potvrdio dolazak Alesandra Pajole, Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa i Nikole Tanaskovića. Ima još pozicija na kojima fale igrači i jasno je da će da bude još dolazaka u narednom periodu.

Prvi na listi je Vendel Mur, ali nije jedini. Spominje se i Alen Smailagić koji je na meti i Galatasaraja. Navodno je na radaru i Džejms Naneli. Partizanu nedostaje još nekoliko igrača i jasno je da će Penjaroja morati da ih dobije što prije, jer pripreme počinju 20. avgusta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:57 Karlik Džouns: Penjaroja nam se izvinio u svlačionici Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)