Nije pobijedio, ali je oduševio svijet: Tadej Pogačar uradio ono što rijetko ko bi

Slovenac Tadej Pogačar možda nije slavio u 20. etapi Tur de Fransa, ali pokazao je sportski duh, kolegijalnost i "fer plej" kakav se rijetko viđa

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Pretposljednja, "kraljevska" etapa Tur de Fransa donijela je rasplet u gotovo svim pojedinačnim konkurencijama. Biciklisti su savladali čak pet kategorizovanih uspona i više od 5.400 metara visinske razlike, a najviše razloga za zadovoljstvo imali su Ričard Karapaz i Tadej Pogačar.

Karapaz je stigao do druge etapne pobjede u posljednja tri dana, pošto je iskoristio grešku Sepa Kusa, koji je kao vodeći u završnici umalo sletio u provaliju i izgubio prvo mjesto. Ekvadorac je tokom etape sakupio i dovoljno bodova da matematički obezbijedi tačkastu majicu namijenjenu najboljem penjaču.

S druge strane, Pogačar nije jurio novu etapnu pobjedu. Slovenac, koji u generalnom plasmanu ima ogromnu prednost, odlučio je da pomogne timskom kolegi Isaku del Toru u borbi za belo odličje. Njih dvojica zajedno su prošli kroz cilj, a mladi Meksikanac sačuvao je treće mjesto u ukupnom poretku i praktično obezbijedio bijelu majicu za najboljeg mladog vozača.

Pogačar je još jednom pokazao zbog čega važi za jednog od najvećih šampiona današnjice. Poslije spektakularne pobjede u prethodnoj etapi, ovog puta je lični rezultat stavio u drugi plan kako bi pomogao saigraču.

Zelenu majicu za najboljeg sprintera osvojio je Danac Mads Pedersen. Do kraja Tur de Fransa ostala je još samo završna, revijalna etapa do Pariza, na kojoj će Pogačar i zvanično potvrditi petu titulu u karijeri.