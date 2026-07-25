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Umalo tragedija na Tur de Fransu: Kus za dlaku izbjegao provaliju na Alpima

Umalo tragedija na Tur de Fransu: Kus za dlaku izbjegao provaliju na Alpima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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U finišu 20. etape "Tur de Fransa" umalo se dogodila velika tragedija. Srećom, bezbjednosne mjere i iskustvo Sepa Kusa bili su od presudnog značaja da se o ovom događaju govori samo kao o usputnoj nezgodi

Sep Kus izbjegao pad u provaliju na Tur de Fransu Izvor: Screenshot/Twitter/@RNBWCV

Amerikanac Sep Kus bio je lider na 20. etapi Tur de Fransa na vrhovima Alpa. Međutim, trenutak nepažnje umalo je ugrozio ne samo poziciju, već i život vozača koji ima 31 godinu. Bezbjednosne mjere, ali i iskustvo, pomogli su mu da se prizemlji na vrijeme i izbjegne veliku tragediju.

U momentima kad je Kus želio da pobjegne od Ričarda Karapaza, dogodila se nezgoda. Amerikanac je u želji da bude što brži čak dva puta skrenuo sa staze, a jednom ga je to umalo koštalo života, pošto je mogao da završi u provaliji Alp d'Ueza. Prevelika brzina u oštroj krivini doprinijela je tome da Kus izgubi kontrolu.

Pogledajte situaciju koja je umalo koštala života biciklistu: 

Biciklista je potom udario u zaštitnu ogradu i srećom se zaustavio prije nego što se ona završila. Na taj način uspio je da sačuva život, ali i da nastavi trku, iako je izgubio vodeću poziciju zbog prevelikog rizika. Ipak, izbjegao je strmu liticu, pa mu vodeće mjesto vjerovatno nije mnogo nedostajalo.

Tagovi

Tur de Frans biciklizam

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