Albert Rijera je najveća vijest u srpskom fudbalu, ali nije prvi Španac koji vodi neki sprski tim. Da li se danas iko više sjeća Haumea Bauze?

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAImages/MN Press

Trenutno najveća vijest u srpskom fudbalu je dolazak Alberta Rijere na mjesto trenera Crvene zvezde. Nekada proslavljeni španski reprezentativac sada je došao da vadi kestenje iz vatre u Ljutice Bogdana posle blamaže, ispadanja od Hapoela Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Stigao je i predstavio se, ali nije ovo prvi put da Španac vodi neki srpski klub.

Svi su već zaboravili da je Goran Bogdanović prije više od 20 godina 28. novembra 2005. godine kao sportski direktor svog Smedereva smenio Tomislava Sivića nakon serije poraza i doveo nekadašnjeg trenera Majorke Haumea Bauzu da spašava "oklopnike" od sigurnog ispadanja.

Otkud Španac u Smederevu?

Vidi opis 20 godina prije Rijere prvi Španac je došao u srpski fudbal: Donio tiki-taku, a sad ga se niko ne sjeća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Kada je Goran Bogdanović završio karijeru ja sam ga zamijenio kao kapiten, a on je postao sportski direktor i doveo je Haumea Bauzu umjesto Tomislava Sivića. Španac je vodio tim u celom proljećnom dijelu prvenstva", počinje priču za MONDO legendarni kapiten Smedereva Saša Kocić.

"Poslije Mateusa i Zenge mislim da je treći stranac koji je vodio neki naš tim, a prvi van Zvezde i Partizana. To je za nas bila iznenadna odluka. Očekivali su da poslije smjene Sivića dođe neki naš trener koji ima ime i prezime u srpskom fudbalu", priznaje Kocić.

Kako su tada srpski mediji pisali Bauza koji je preuzeo Smederevo koje praktično nije imalo osvojene bodove i bilo je u seriji od pet poraza došao je na preporuku Gorana Milojevića. Brat Vladana Milojevića i bivši igrač kako Crvene zvezde tako i Partizana preporučio je trenera koji je bio nepoznanica za srpski fudbal.

Ko je Haume Bauza?

Izvor: MN PRESS

"Haume Bauza, nastavnik u osnovnoj školi, koji je do sada trenirao samo regionalne timove u Majorci preuzeće tim Majorke protiv Espanjola ili Albasetea u plejofu za plasman u prvu ligu nakon odlaska Lorenca Sere", pisalo je 1993. godine u "El Paisu".

Bivši fudbaler koji je u karieri nastupao za Konstanciju, Majorku, Manakor vodio je manje timove po Balearima, a onda je zamijenio legendarnog Lorenca Sera Ferera koji je nakon 10 godina napustio klub.

Šta je uradio sa Smederevom?

Vidi opis 20 godina prije Rijere prvi Španac je došao u srpski fudbal: Donio tiki-taku, a sad ga se niko ne sjeća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Došao je u tim koji nikoga nije mogao da pobijedi i uspio je da ga dovede do opstanka. Doduše u tome mu je pomogla politika. Završilo je Smederevo kao 11. sa 39 bodova, dva manje od Zemuna i trebalo je da ispadne, ali pošto se Crna Gora otcijepila i Zeta je ispala iz lige dok su "oklopnici" opstali.

Tada je u Smederevu Bauza zatekao veterane Dejana Rankvoića, Dragana Paunovića, Sašu Zorića i Milorada Zečevića, kao i legendarne prvligaške napadače Petra Divića i Zorana Đuraškovića. Tu je bila mlađa garda domaćih igrača sa Draganom Radosavljevićem, Draganom Čukićem, Ivanom Živanovižem, Dejanom Kekezovićem i Draganom Ćeranom, a na zimu je Bauza doveo Mirka Aleksića i Božidara Đurkovića.

"Utakmica sa Obilićem nema značaj za plasman Smedereva, ali mi je važno da pobijedimo - zato što je to posljednja utakmica u prvenstvu, a možda će biti i moja poslednja ovde. Bili smo blizu, bili smo veoma blizu, dodirivali smo uspjeh, ali ga se nismo domogli. Za klub je bitno da se Crna Gora izdvoji iz državne zajednice", rekao je Bauza novinarima pred posljednje kolo te sezone.

Tiki-taka kraj tvrđave

Vidi opis 20 godina prije Rijere prvi Španac je došao u srpski fudbal: Donio tiki-taku, a sad ga se niko ne sjeća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 25 25 / 25

"On je za kondicionog doveo Antonija Kampuha, a pomoćni trener je bio Željko Nađ, brat Alberta Nađa koji je dugo je radio u Teleoptiku. On je znao španski i on je bio prevodilac i asistent. Komunicirali smo preko njega, on je preuzeo na sebe i da njegove ideje prenosi nama", priča nam Saša Kocić.

"Novi način rada, drugačiji treninzi, to je u tom trenutku sve bilo nešto novo za nas. Insistirao je tada na ovome što sada svi treneri traže. Tražio je od nas da imamo što više loptu u nogama. Da je bolje da imamo loptu u posjedu nego da mi jurimo za loptom. Želeo je fudbal sa dosta posjeda, što danas igraju sve španske ekipe. Tako su bili bazirani treninzi, radili smo dosta na uigravanju linija i posjedu.

Tada je on nama pričao o tih pet sekundi i da mora odmah da se oduzme lopta kada se izgubi, što je sada standard. Španci to najbolje rade na svijetu, a mi smo dosta toga radili. Uveo nam je novi način treninga, mnogo igrica na skraćenom prostoru", ističe Kocić koji priznaje da su neke stvari Španca zatekle nespremnog.

"Nikada nije radio zimske pripreme i morao je da se navikne na naš način gdje igrači dolaze poslije mjesec-mjesec i po dana zapušteni, sa viškom kilograma. Priznao nam je da mu je neobično da radi mjesec i po dana bez utakmica, samo treninge. Imali smo težak rad na pripremama u Banji Vrujci, baš veliki napor i trčanje. Poslije toga smo se preselili na Kipar i tamo smo igrali dosta utakmica. Dosta je bazirao pripremni period na odigravanju mečeva."

Na kraju i da je Crna Gora ostala u državnoj zajednici mogao je Bauza da ostavi Sartid u eliti. Na kraju je Smederevo imalo 39 bodova, a Zemun na desetom mjestu 41.

"Mi smo kod njega dobro igrali polusezonu. Igrali smo lep fudbal sa dosta golova, ali smo imali veliki zaostatak iz jesenjeg dijela prvenstva tako da nismo mogli regularno da ostanemo u ligi. Falilo nam je bod-dva, neki rezultati se nisu poklopili pred kraj. Ostali smo u ligi pukom srećom jer se Crna Gora tada odvojila od Srbije i ekipe iz Crne Gore su otišle iz lige, pa smo mi opstali. Međutim Bauza je tog ljeta napustio, vratio se u Španiju".

Zašto je Španac otišao iz Đurađevog grada?

Vidi opis 20 godina prije Rijere prvi Španac je došao u srpski fudbal: Donio tiki-taku, a sad ga se niko ne sjeća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Bio sam srećan u Smederevu i svi smo željeli najbolje klubu. Ne mogu da kažem da li ću ostati, to ćemo znati kroz mjesec dana", rekao je Bauza, a njegove riječi potvrđuje kapiten tog tima. Htjeli su Smederevci da se još tiki-take igra na stadionu koji je napravio Duško Matković.

"Stvarno ne znam zašto je otišao, ali znam da mu je bilo jako žao što je morao da ide kao i cijeloj ekipi. Mislim da bi sljedeće sezone igrali mnogo, mnogo bolje funkcionisali sljedeće sezone jer smo se upoznali i način rada."

Šta se desilo sa Bauzom?

Izvor: MN PRESS

Haime Bauza se poslije avanture u Smederevu vratio na svoje Baleare i tamo je vodio B tim Majorke koji je uspio da uvede u viši rang. Tada je izbacio igrače poput veziste Tomasa Pine koji je nastupao za prvi tim Majorke, ali i Viljareal i Briž, kao i nekadašnjeg krilnog fudbalera Sevilje i Barselone Aleiša Vidala. Njegovo nasljeđe danas opstaje u Smederevu pošto Saša Kocić kao trener mlađih kategorija još uvijek pamti neke lekcije svog trenera.

"Ja sam kao igrač volio da imam loptu u nogama, volio sam da se nadigravam da imam te kratke pasove tako da sada to tražim od svojih igrača. Da se nadigravaju, da uživaju u fudbalu. Od Bauze sam video neke te treninge koje Španci vole da rade - rondo, tj. ševe. U principu dosta sam naučio od njega i u smislu treninga, ali i u smislu odnosa igrača i trenera. Nekog povjerenja, on je volio da pita igrače, da priča sa igračima šta je bilo dobro, a šta ne. Tražio je povjerenje uzajamno što mnogo znači da postoji neka hemija u grupi igrača", naglasio je Saša Kocić.

Bauza je na kraju upamćen lijepo u Smederevu, a kako će biti sa Rijerom na "Marakani"? Vidjećemo, prvi zadatak je već u četvrtak - da se pobijedi Viktorija Plzenj na "Marakani".

(MONDO, Nikola Lalović)