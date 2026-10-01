Majkl Olise postavio poseban uslov Bajernu za potpis novog ugovora

Fudbaler Bajerna Majkl Olise spreman je da potpiše novi dugoročni ugovor sa minhenskim klubom, ali uz uslov uključivanja veoma vrijedne otkupne klauzule kojom bi zadržao kontrolu nad karijerom.
Bajern želi da ponudi Oliseu novi poboljšani ugovor kako bi ostao u klubu do 2032. godine, umesto do 2029.
Olise sada prima 14 miliona evra godišnje, a klub bi mu ponudio više od 24 miliona i izjednačio ga sa Harijem Kejnom i Džamalom Musijalom.
Uprkos unosnoj ponudi, predstavnici francuskog fudbalera su neodlučni, a prema pisanju "Bilda", Olise će potpisati novi ugovor koji uključuje klauzulu od blizu 200 miliona evra, kako bi bio siguran da će samostalno odlučivati o svojoj budućnosti.
Olise je dobro počeo sezonu, u sedam utakmica učestvovao je u 12 golova Bajerna.
Član Nadzornog odbora Bajerna iz Minhena Karl-Hajnc Rumenige rekao je da je klubu prioritet da nagradi fudbalera novim ugovorom.
"Olise je pod ugovorom do 2029. godine. U nekom trenutku klub će mu predstaviti odgovarajuću ponudu. On je izuzetan na svojoj poziciji", naveo je Rumenige.
Ovog ljeta spekulisalo se da bi Olise mogao da pređe u Real Madrid, a list "Ekip" prenio je da je 24-godišnji igrač o tome razgovarao sa saigračima iz reprezentacije Francuske Kilijanom Mbapeom i Orelijenom Čuamenijem tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.
U njegovom sadašnjem ugovoru nema otkupne klauzule, pa je Bajern ovoga ljeta mogao da ga spriječi da napusti klub.
Real i sportski diektor Bajerna Maks Eberl odbacili su spekulacije o transferu, prenijele su agencije.
(MONDO/agencije)