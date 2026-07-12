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Legendarni Francuz čuo da Real hoće da potroši 250 miliona: "Čuo sam se sa Florentinom, neka ga dovede"

Legendarni Francuz čuo da Real hoće da potroši 250 miliona: "Čuo sam se sa Florentinom, neka ga dovede"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Klod Makelele jedva čeka da vidi Kilijana Mbapea i Majkla Olisea zajedno u klubu i zvao je Florentina Pereza da mu kaže da to uradi što prije.

Klod Makelele o dolasku Majkla Olisea u Real Madrid Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Na vijesti da će Real Madrid oboriti rekord za najveće obeštećenje u istoriji dovođenjem Majkla Olisea javio se jedan za sada dosta slavniji Francuz. U pitanju je Klod Makelele koji je igrama u Real Madridu redefinisao poziciju zadnjeg veznog. 

Sada je istakao da bi kao nekadašnji reprezentativac Francuske jako volio da vidi kako bi u klubu izgledala saradnja dvojice igrača koji zaista blistaju zajedno jedan pored drugog nja Mundijalu. Čak je naglasio da je o tome direktno pričao sa Florentinom Perezom. 

"Majkl Olise u Real Madridu? Ja bih apsolutno bio za to. Imao sam priliku da razgovaram s predsjednikom Florentinom i rekao sam mu da, ako postoji novac koji može da se potroši na samo jednog igrača, onda bi to trebao biti on. Olise mi vraća uživanje u gledanju fudbala, onaj osjećaj koji smo imali kao djeca: talenat, sloboda, kvalitet, efikasnost. Kada nije na terenu, osjeti se njegovo odsustvo. Kada je tu, imate osjećaj da u svakom trenutku, poput Mesija, može da napravi nešto što niko nije očekivao", rekao je bivši francuski reprezentativac. 

Zidan? Nemojte pretjerivati

Sjajno igra Olise i za klub i za reprezentaciju, ali ne želi da ga poredi sa Zinedinom Zidanom nekadašnji saigrači Zizua iz reprezentacije i kluba. 

"Ne pravim poređenja. To je moja filozofija: najveće igrače nikada ne treba porediti. Ne možemo porediti Pelea s generacijama koje su došle nakon njega, a poređenja s Maradonom nikada ne prestaju. Zidan je ostavio neizbrisiv trag u svjetskom fudbalu i to će zauvijek ostati tako, bez obzira na generacije koje dolaze. Pustimo svakog od ovih mladih igrača da izgradi svoju karijeru na svoj način i ureže svoje ime u istoriju fudbala. To je cilj svakog igrača, a onaj koji ima sposobnosti nikada ne smije oklijevati", poručio je Makelele. 

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Tagovi

Real Madrid Majkl Olise Klod Makelele

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