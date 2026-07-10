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"Dovedite mi tog Hrvata": Murinjo iznenadio sve u Real Madridu, čak i ne igra za reprezentaciju

"Dovedite mi tog Hrvata": Murinjo iznenadio sve u Real Madridu, čak i ne igra za reprezentaciju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marcelo Brozović, bivši hrvatski reprezentativac, mogao bi postati novo pojačanje za Real Madrid pod vođstvom Žozea Murinja. Pročitajte detalje o transferu.

Marcelo Brozović dolazi u Real Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Žoze Murinjo stigao je ovog leta u Real Madrid i već je dobio vrlo interesantna pojačanja u vidu Denzela Damfrisa, Ibrahime Konatea, Bernarda Silve i Marka Kukurelje, međutim sada se sprema da dovede i jednog igrača koji je baš po njegovom ukusu i čiji transfer se ne uklapa previše u politiku "kraljevskog kluba".

U pitanju je bivši hrvatski reprezentativacMarcelo Brozović koji bi iznenada mogao da ostvari transfer karijere - i to nakon što mu je istekao bogati ugovor sa saudijskim klubom Al Nasrom.

Brozović je posljednje tri sezone igrao u Al Nasru, zajedno sa Kristijanom Ronaldom, Sadijom Maneom i još nekim poznatim fudbalerima, ali je odlučeno da se ne uklapa više u planove i da je vrijeme za neko "jače" ime na mjestu zadnjeg veznog. To savršeno odgovara Real Madridu koji želi provjereno rješenje i fudbalera koji bi pristao da bude rezerva, što Brozoviću neće biti baš veliki problem u ovim godinama.

Bivši fudbaler Dinama iz Zagreba i Intera, koji je sa reprezentacijom Hrvatske osvajao bronzu i srebro na Svjetskom prvenstvu, dobio bi ugovor na godinu dana u Madridu i to je opcija ka kojoj se ide.

Vidjećemo da li će samo Florentino Perez odobriti ovakav transfer, pošto je uvijek prije za "blokbastere".

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Tagovi

Marcelo Brozović Real Madrid fudbal transferi Žoze Murinjo

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