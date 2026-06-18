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Real Madrid doveo još jedno pojačanje: Murinjo dobio dvojicu iz Premijer lige za džabe

Real Madrid doveo još jedno pojačanje: Murinjo dobio dvojicu iz Premijer lige za džabe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poslije Bernarda Silve, Real Madrid je doveo i Ibrahimu Konatea i nastavlja da ojačava tim za novog trenera Žozea Murinja.

Ibrahima Konate potpisao za Real Madrid Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia/J.E.E

Real Madrid je doveo dva pojačanja za džabe, bez ikakvog obeštećenja. Poslije Bernarda Silve je u klub stigao i Ibrahima Konate. Doskorašnji defanzivac Liverpula potpisao je četvorogodišnji ugovor sa španskim klubom.

"Postignut je dogovor sa Konateom na četiri sezone, do 30. juna 2030. godine", naveo je Real u kratkom saopštenju na zvaničnom sajtu.

Obojica su stigla kao slobodni igrači pošto im je istekao ugovor. Dobili su jače bonuse zbog svega toga. Žoze Murinjo pravi promjene u ekipi i ostaje da se vidi ko će da budu velika pojačanja koja su najavljena.

Odbijena je ponuda za Hulijana Alvareza (Atletiko Madrid), spominju se Majkl Olise (Bajern Minhen) i Enco Fernandez (Čelsi).

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Tagovi

Real Madrid Ibrahima Konate

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