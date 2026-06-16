Žoze Murinjo precrtao 4 igrača Reala: Biće ih još na spisku, uopšte mu nisu potrebni

Potpuno drugačiji Real Madrid pokušava da napravi Žoze Murinjo, nakon povratka na klupu.

Izvor: EPA/MIGUEL A. LOPES/LUSA

Portugalski trener Žoze Murinjo vratio se u Madrid i ponovo postao trener Reala, a nije tajna da ga je Florentino Perez angažovao kako bi napravio dubinske promjene u igračkom kadru. Nakon što su stizale glasine o brojnim pojačanjima Real Madrida za narednu sezonu, vrijeme je i da Portugalac precrtava sve one koji mu nisu potrebni.

Navodno, Murinjo je već saopštio Perez da četvoricu fudbalera iz aktuelnog igračkog kadra ne želi da gleda u timu. Kako prenose španski mediji, višak su defanzivci Raul Asensio, Ferlan Mendi, Fran Garsija i vezni igrač Dani Sebaljos. Ni tu nije kraj, pošto bi pored četvorice igrača koji već sada mogu da razmišljaju o novom klubu portugalski stručnjak uskoro trebalo da precrta još nekoliko imena.

Predviđa se da je najbliži toj ulozi vezni fudbaler Eduardo Kamavinga, koji se nije razvijao na pravi način iako je Real Madrid vjerovao u njega. Ukoliko bude unosnih ponuda, Real bi mogao da proda još nekog fudbalera, a to bi značajno promijenilo "krvnu sliku" u timu koji su zbog isteka ugovora već napustili David Alaba i Dani Karvahal

Očekuje se da Real Madrid u narednoj sezoni bude jači za lijevog beka Marka Kukurelju koji stiže iz Čelsija, zatim Ibrahima Konatea koji dolazi kao slobodan igrač nakon igranja za Liverpul, zatim desnog beka Denzela Damfrisa koji stiže nakon isteka ugovora sa Interom i na kraju Bernarda Silvu, kojem je istekao ugovor sa Mančester sitijem - a kojeg je željela i Barselona. Takođe, klub je potvrdio ostanak njemačkog štopera Antonija Ridigera, dok se brazilski napadač Endrik vraća sa pozajmice u Olimpik Lionu.