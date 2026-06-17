Murinjo ubijedio Portugalca da promijeni odluku: Gvardiolin miljenik izabrao Real Madrid

Doskorašnji fudbaler Mančester sitija Bernardo Silva nastavlja karijeru u Real Madridu

Izvor: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Bernardo Silva (31) nastavlja karijeru u Real Madridu. Poslije devet godina provedenih u Mančester sitiju riješio je da napusti Premijer ligu i nova destinacija biće mu Španija. Sada je stigla i zvanična potvrda od strane kluba.

"Real Madrid i Bernardo Silva su postigli dogovor i biće naš igrač u naredne dvije sezone, do 30. juna 2028. godine", stoji u kratkom saopštenju Madriđana.

O Silvi se pričalo posljednjih sedmica kao novom pojačanju Barselone. Izgledalo je da će otići tamo, ali je došlo do zaokreta u poslednji čas. Prešao je u redove najvećeg rivala.

Bernardo Silva je ponikao u mlađim kategorijama Benfike, tima koji je do skoro trenirao upravo Žoze Murinjo. Portugalski klub zaradio je 15 miliona evra prodajom Murinja u Madrid, a isto novca dobili su i u januaru 2015. godine kada su Bernarda Silvu prodali u Monako. Kasnije je portugalski majstor fudbala napravio transfer u Mančester siti i to za tačno 50 miliona evra. Od 2017. godine do sada odigrao je 460 mečeva za "Građane", uz 76 golova i 77 asistencija.

Ofanzivac iz Portugala je u dresu Benfike osvojio šampionsku titulu, Kup Portugala i Liga kup, sa Monakom je bio najbolji u francuskom prvenstvu, a sa Mančester sitijem je napunio klupsku vitrinu trofejima. Za devet godina na stadionu Etihad osvojio je šest šampionskih titula, tri FA kupa, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, Ligu šampiona i FIFA svetsko prvenstvo za klubove. Kao reprezentativac Portugala ima osvojene dve Lige nacija.