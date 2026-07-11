Florentino sprema najveći transfer u istoriji: 250 miliona evra za zvijezdu Svjetskog prvenstva

Florentino Perez i Real Madrid su spremni da plate bilo koju cijenu za dovođenje Majkla Olisea.

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Real Madrid je tokom ljeta najavio najveći transfer na svijetu i mislilo se da će dovesti Hulijana Alvareza iz Atletika. Ipak, to se nije desilo i ispostavilo se da je Alvarez na korak od Barselone, ali nije odustao Florentino Perez.

Sada strani mediji navode da je spreman da obori svjetski rekord i plati najveće obeštećenje u istoriji, ali za vezistu selekcije Francuske Majkla Olisea. Sjajni kreativac koji je poslije Kristal Palasa eksplodirao u sastavu Bajerna. Sada je na Svjetskom prvenstvu jedan od najboljih igrača Francuske, a Real Madrid ne pita za cijenu. Novac nije problem, platiće koliko god želi Bajern, samo da ga dovedu.

Kada je dolazio u Bajern vjerovatno niko nije vjerovao kakav igrač stiže u Minhen, a onda je dao 25 golova i imao 28 asistencija na 57 utakmica i uz nevjerovatnog Harija Kejna bio je najbolji u sastavu Bajerna. Kao ljevak koji igrao jednako dobro na oba krila i kao "desetka" izborio se za mjesto ispred Rajana Šerkija u sastavu Francuske.

Ima samo 24 godine i sada se govori o tome da će Real ponuditi veći novac nego što je ikada dat za nekog fudbalera. Za sada je najveći transfer bio dolazak Nejmara u Pari Sen Žermen za 223.000.000 evra.

Real sa dolaskom Majkla Olisea ne samo da bi dobio vrhunskog fudbalera kome je tek 24 godine, već i igrača koji očigledno fantastično sarađuje sa Kilijanom Mbapeom.

(MONDO)

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