Hrvatskom fudbaleru USKOK upao u kuću: Velika akcija policije zbog utaje novca

Borna Barišić pod istragom USKOK-a zbog sumnje na utaju novca i zloupotrebu položaja. Policija pretresa njegov dom i prostorije poslovnih partnera.

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler Borna Barišić proveren je u akciji hrvatskog Ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) i hrvatske policije. Oni sprovode veliku akciju na području Čepina kod Osijeka, a pretresen je i Barišićev dom, kao i njegovog oca Stipe Barišića zvanog Moljac.

Zašto je Barišić pod istragom?

Istražuje se sumnja na zloupotrebu položaja, podsticanje na zloupotrebu položaja i moguće pranje novca. U središtu istrage navodno je zamjena zemljišta između opštine Čepin i Albatros grupe iz 2025. godine, kojom je opština, prema sumnjama istražitelja, oštećena za gotovo pola miliona evra.

Osim kod Barišića, pretresaju se prostorije predsjednika kompanije "Noky Security" Pere Dugandžića i njegovih poslovnih partnera Dragana i Sandre Gavrić.

Sumnja se da je Dugandžić uz njihovu pomoć izvlačio novac iz kompanije S. G. Transport, registrovane u Vukovaru. Istražiteljima su posebno zanimljive pozajmice koje je toj kompaniji navodno davao Borna Barišić. Prema sumnjama istražitelja, Dugandžić je navodno Barišiću zapravo predavao gotovinu, koju mu je Barišić potom vraćao, a transakcije su u poslovnim knjigama prikazivali kao Barišićeve pozajmice.

Navodno je riječ o dvije takve transakcije, svakoj u iznosu od 30.000 evra, odnosno ukupno 60.000 evra, a da li je to zaista tako će utvrditi istraga.

Ko je Borna Barišić?

Ovaj 33-godišnji fudbaler iz Osijeka je ponikao u srpskom klubu BSK Bijelo Brdo, iz sela kod Osijeka, a potom je u prvom timu Osiječana debitovao 2013. godine. Igrao je i za Dinamo Zagreb, Lokomotivu, Osijek, Rendžers, Trabzonspor, Leganes, da bi se 2026. godine opet vratio u Osijek. Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 41 meč i postigao je dva gola kao levi bek. Bio je dio reprezentacije Hrvatske koja je 2022. godine osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu u Kataru.