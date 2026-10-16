Zvezdo, oprez, Kopenhagen ima majstore u napadu: Na "Marakanu" stiglo upozorenje sa Parkena

Kopenhagen razbio Bragu 3:0 uoči gostovanja Crvenoj zvezdi narednog četvrtka.

Izvor: (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

Danski velikan Kopenghagen ubjedljivo je pobijedio Bragu (3:0) u 1. kolu Konferencijske lige. Naredni rival Crvene zvezde (22. oktobra na "Marakani") je poslije 0:0 na poluvremenu razbio Portugalce na Parkenu, golovima iskusnog napadača Mohameda Eljunusija (32) u 49. minutu i dvostrukog strijelca i igrača utakmice Andreasa Kornelijusa (33) u 79. i 86. minutu.

Kao i švajcarski Lugano, Zvezdin večerašnji rival u Švajcarskoj, i Kopenhagen će stati pred crveno-bijele kao lider domaćeg prvenstva, sa dva boda više od drugoplasiranog Mitjilanda posle 10 odigranih kola. Eljunusi igra u tako velikoj formi da je već postigao 11 golova ove sezone u svim takmičenjima, a večeras je dobio veliku podršku Kornelijusa.

Zvezda će defanzivne probleme i propuste morati da reši za nedelju dana do meča protiv Skandinavaca zakazanog za četvrtak u 18.45 časova.

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Startnih 11 Kopenhagena: Ramaj – Suzuki, Bejmo, Markgraf, Meling – Kral, Klem – Maseko, Eljunusi (kapiten), Robert – Dadason. Tim trenera Boa Svensona (46) završio je utakmicu sa ovom postavom: Ramaj – Hueskas, Suzuki, Bejmo, Markgraf, Meling – Dilejni (kapiten), Nemet – Maseko, Kornelijus, Nasnas.