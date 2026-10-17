Piše se istorija fudbala: Sudija u Urugvaju pokazao žuti i crveni karton telefonom!

Urugvajski fudbalski savez testira tehnološku inovaciju koja bi mogla da zaživi u modernom fudbalu.

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Sve je više promjena u modernom fudbalu, a jedna koja dolazi iz Urugvaja mogla bi da zaživi i postane praksa na međunarodnim takmičenjima.

Na utakmici Kupa Urugvaja između Nasionala i Rentistasa (3:0) sudija Eduardo Barelja je pokazao umjesto klasičnih kartona, žutog i crvenog, koristio – telefon!

Ovu tehnološku inovaciju koju trenutno testira Fudbalski savez Urugvaja gledaoci na tribinama, ali i oni pored malih ekrana mogli su da vide već u 12. minutu kada je Barelja pokazao žuti karton igraču Rentistasa Huanu Pablu Fadi koji je tako postaoprvi igrač u istoriji fudbala kojem je on pokazan telefonom.

U posljednjem minutu utakmice mogli su da vide kako izgleda i "novi crveni karton" kada je isključen Nasionalov igrač Nahuel Heljos.



Iako nije riječ o klasičnom telefonu uređaj koji je koristio Barelja ima odlike svojevrsnog pametnog telefona, jer osim što može da postane žut ili crven, u zavisnosti od sankcije koja trbea da se izrekne, arbitar u njega unosi sve podatke sa utakmice, poput golova, žutih i crvenih kartona, a sve to se automatski šalje u centralni COMET sistem u fudbalskom savezu.

Direktor kompanije REFe koja je napravila ovu inovaciju objasnio je osnovni motiv uvođenja u fudbal.

"Naš cilj je bio da razvijemu tehnologiju u jedinom analagnom aspektu fudbala koji je preostao", rekao je Seko objasnivši da je ideju dobio prije tri godine kada je tokom jedne utakmice vidio glavnog sudiju koji se mučio da po kišnom vremenu upiše ručno potrbne informacije na klasični žuti karton.

Glavni sudija Eduardo Barelja, koje je pripala čast da prvi koristi ovu inovaciju rekao je da je sve lako za korištenje i da će olakšati sudijama.

"Iako je onaj magični trenutak kada izvučeš karton pomalo izgubljen, biće ovo velika pomoć posebno u tom administrativnom dijelu", rekao je Barelja.

Uruguay Kupasında oynanan Nacional - Rentistas maçında hakem yeni elektronik kartı denedi.Cep telefonuna benzeyen elektronik cihaz ile sarı ve kırmızı kart gösteriliyor. Ayrıca bilgiler sisteme kaydediliyor. https://t.co/TC5RHiN9D7 — Latin Tribün (@LatinTribun)October 16, 2026

Nije osjećaj vađenja klasičnih kartona jedini manjak ove inovacije. Već nakon prve upotrebe pojavilo se dosta kritika na račun vidljivosti i raspoznavanja boja – odnosno da li je riječ o žutom ili crvenom kartonu. Dodatan problem predstavljaju utakmice na jakom suncu, pa je upravo zbog tog problema premijera ove novotarije pomjerena sa 30. septembra na polovinu oktobra. P

roblem sa raspoznavanjem boja prijavili su i gledaoci na tribinama, ali i oni pored TV ekrana. Osim toga dodatan problem je i to što karton-telefon pokazuje boju samo na jednoj strani, pa tako npr. pojedini igrači na terenu ukoliko se nalaze iza sudije ne mogu da vide kako su njihovi saigrači ili protivnici sankcionisani.

Iz kompanije već najavljuju određena poboljšanja.

„Ekran je mnogo jasniji uživo, nego što to djeluje na TV-u. Poboljšanje vidljivosti za gledaoce na tribinama i pored TV ekrana je izazov koji planiramo da riješimo“, naveli su.