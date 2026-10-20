Ljajića tjerao iz Bešiktaša, bojao se vakcine, sada preuzima selekciju Turske!

Nekadašnji trener Bešiktaša Sergen Jalcin preuzeće turski nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS

Selekcija Turske imala je neslavan nastup na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu, a takmičenje je završila ne samo u grupnoj fazi, već poslije prve dvije utakmice, nakon kojih je ostala i bez teoretskih šansi da se plasira u naredni krug.

Ceh je platio Vinćenco Montela, a sada je Fudbalski savez Turske imenovao njegovog nasljednike.

Selekciju Turske ubuduće će predvoditi tamošnja fudbalska legenda Sergen Jalčin.

Nekadašnji trener Bešiktaša i njegov stručni štab dobiće četverogodišnje ugovore. Upravo je Salčin bio veliki kritičar Vinćenca Montele pa je tako izjavio da bi “on ili Fatih (Terim) digli ovu ekipu u nebesa".

U svojoj trenerskoj karijeri najveće uspjehe ostvario je sa svojim matičnim klubom Bešiktašom, osvojivši duplu krunu u sezoni 2020/21, kada je postao prvi igrač u istoriji Bešiktaša koji je osvojio šampionsku titulu i kao igrač i kao trener.

Jalčin je pisao istoriju i kao igrač, on je prvi igrač koji je nastupao za sva četiri najveća turska kluba – Bešiktaš, Fenerbahče, Galatasaraj i Trabzon.

Za nacionalni tim odigrao je 37 golova i zabio pet golova, a može se pohvaliti i sa dva učešća na evropskim prvenstvima (1996. i 2000.).



Osim po fudbalskim uspjesima pamte ga i po čuvenom video snimku tokom pandemije korona virusa kada je primao vakcinu i ispao prava kukavica. Ljubitelji fudbala u regionu pamte ga i po sukobu sa srpskim internacionalcem Ademom Ljajićem u Bešiktašu.