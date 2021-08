Sonja Vasić na ivici suza u Beogradu: Boljeće nas dugo, oproštaj je teže pao drugima nego Jeleni i meni (VIDEO)

Sonja Vasić emotivna poslije povratka iz Tokija i četvrtog mjesta.

Zlatni vaterpolisti i karatistkinja Jovana Preković su bili u centru pažnje na beogradskom aerodromu. Doček je bio napravljen za njih.

A, zajedno sa njima su stigle i srpske košarkašice, evropske šampionke i djevojke koje su nažalost u meču za bronzu poražene. Dočekane su i one aplauzima i ovacijama, kao i poklonima.

Strpljivo su sačekale da vaterpolisti i Jovana dobiju ovacije, pa su poslije toga tiho izašle, brzo su primijećene i dočekane onako kako zaslužuju. Sve oči bile su uprte u Sonju Vasić i Jelenu Bruks. Dvije legendarne košarkašice koje su se oprostile.

Sonja je, na ivici suza, sa knedlom u grlu, stala da priča sa srpskim medijima.

"Pomiješana su osjećanja, pokušavamo da slegnemo emocije. Sve nam se vraća sada kada smo stigle kući. Trebaće nam neko vrijeme da sve ovo prođe, da shvatimo šta se sve dogodilo ovog ljeta. Malo tužnije, ali je to dio sporta, ne može uvijek da se slavi uspjeh. Velika lekcija za cijelu ekipu. Boli trenutno, ali smo svjesne svega i ne bismo ništa mijenjale", rekla je Sonja.

Nezaobilazna je bila tema oproštaja.

"Kada vraćaš film, sumiraš šta je sve moglo drugačije. Ako se izuzme cijela situacija sa koronom koja je zadesila mog supruga Miloša i mene, onda je to utisak i uticaj svega oko tog našeg posljednjeg meča. Emotivnije je bilo za druge nego za nas. Pripremali smo se za to. Ostavilo je to i pečat na sam meč. Njihove reakcije poslije. Bila sam svjesna gdje moram više ja njih da podržim. Šta god da se desi, nas posljednja utakmica ne definiše kao tim. Nije željeni kraj, to je što je. Moramo da budemo ljudi i u porazu i pobjedi i da znamo kako da se boriš sa tim. Boljelo je, morali smo da se izdignemo."

Željele su kraj sa medaljom oko vrata, nažalost, izmakla je...

"I dalje je teško. Kada izuzmeš emocije, biti šampion Evrope i četvrti u svijetu vjerovatno bismo to potpisale 1. maja kada smo počele pripreme. Mi smo jako ambiciozne. Kada smo postale šampionke 2015. godine niko nije vjerovao, ali smo mi imali ambicije. Sve gledamo previše subjektivno. Boljeće nas dugo. Uspijemo da se smirimo, pa se sve to vrati. Mi smo branili olimpijsku medalju. Kada si jednom osvojio onda boli kada ne uspiješ da ponoviš. Tako je to u sportu. Jedan dan si pobjednik, drugi nisi. Mora da se prihvati, ma koliko bolno bilo."

Sada će imati dovoljno vremena da se odmori i resetuje.

"Miloš i ja ćemo se skloniti od svega, da bismo malo pogledali sve iz neke druge perspektive i malo se odaljili od stvari koje mogu na sve da nas podsjete. Prvo odmor, pa odmor, pa onda još odmora za mene. Miloš se vraća u trening. Ja ću imati dosta vremena da slegnem utiske o cijeloj karijeri", zaključila je Sonja Vasić.

