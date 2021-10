Duda došao u emisiju i rekao "Momci, nećemo tako": Edin i Miloš u podkastu o Dušanu Ivkoviću, donu evropske košarke

U najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična", Miloš i Edin posvetili su poseban dio sjećanju na Dušana Dudu Ivkovića, čovejka sa čijim se odlaskom košarkaški svijet još nije pomirio. Anegdote sa njim su nezaboravne.

Najava je odrađena, sezona je počela – vrijeme je za drugu epizodu četvrte sezone podkasta "Šesta lična".

U njoj je analizirano do detalja prvo kolo u kojem nije bilo previše iznenađenja, ali to ne znači da nije bilo povoda za neiscrpnu priču o košarci.

Naravno, prije svih aktuelnih tema, Edin i Miloš dotakli su se sjećanja na Dudu Ivkovića, koji je nedavno preminuo i ostavio prazninu koja će teško ikad biti popunjena.

Edinu su anegdote same navirale u studiju MONDA i stizale jedna drugu.

"Prvo, bio je najveći gospodin među trenerima. Kad je imao prvo gostovanje u našoj emisiji, čuli smo se telefonom, pričali i pitao me je kada da dođe. Odgovorio sam mu da dođe u 15 do osam. Pitam ga da li da ga podsjećam, on mi odgovara: 'Ma kakvo podsjećanje...'. A, pričali smo u četvrtak. Čovjek poslije toga dolazi u ponedjeljak u 19.45, tačno. Izlazi iz taksija obučen kao da treba da primi ne znam kakvu nagradu. Sat, cvike, odijelo, kravata... Mi stojimo ispred da ga dočekamo i znaš već, igrači se pojavljuju u različitim izdanjima, mladi momci, nije ništa sporno. On dolazi, vjeruj mi, jače obučen nego da treba da vodi utakmicu", rekao je Avdić.

"Sljedeći put je došao u džemperu i košulji, a mi ga čekali u kravatama, na šta nam je samo rekao: 'Nećemo tako momci, nisam se adekvatno obukao. Vi imate kravatu, ja nemam'. Njega je to stvarno pogodilo, razmišljao je koliko ima vremena, imali smo i mi nekih kravata... To nije nešto što se uči, to imaš ili nemaš'", živo pamti Edin.

"Baš će da fali", nekoliko puta su obojica konstatovali.

"On je bio do 72. godine aktivan. Sjećam se jednog predavanja na trenerskoj klinici u Šumicama, imao je tad 71 godinu. Čovjek se spuštao u košarkaški stav. To je bio stav mladića, izuzetna energija. I kako to bude u životu, prođe kratak vremenski period i čovjeka više nema, a bio je tu, pun života. Najiskrenije sam mislio da će on stotku da doživi. Ne mogu da pomirim sa činjenicom da ga nema. Kako kažu za Peta Rajlija, da je 'don NBA lige', tako je Duda Ivković bio don evropske košarke", kaže Edin.

O tome kako je Duda trebalo da postane prvo evropski NBA trener, šta je tražio od Milana Tomića dok je Majkl Džordan "sipao" u Parizu 1997. i kako je podigao CSKA - poslušajte u novoj epizodi MONDO podkasta Šesta lične.

Naravno, uz priču o tome šta je sve viđeno na startu sezone ABA lige.

Novi podkast na programu je već u utorak, kada počinje "dupli program" koji će trajati do daljeg – u utorak ćete slušati analize ABA lige, a u petak NBA. Slušamo se i gledamo se!