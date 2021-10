Obradović ne da Partizanu da "poleti": Nemam dovoljno vremena da pričam na čemu sve radimo, ali znam suštinu svega"

Željko Obradović spušta euforiju poslije trijumfa crno-bijelih u Evrokupu.

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

Partizan je na perfektnom startu. Na sedam mečeva su zabilježili isto toliko pobjeda.

Najnovija ostvarena je u krcatom "Pioniru" protiv Turk Telekoma u Evrokupu (85:59).

Trener crno-bijelih Željko Obradović je imao dosta razloga za zadovoljstvo poslije ubjedljivog trijumfa.

"Osjećam se odlično. Tim je bio na odličnom defanzivnom nivou i to je bio ključ utakmice. Dva različita poluvremena. Prvo je bilo puno dobrih momenata, ali su moji igrači imali preveliku želju pred fantastičnim navijačima. Donosili su neke loše odluke. U pauzi smo razgovarali o tome i zaigrali bolje i pametnije u nastavku. Ostvarili smo dobar rezultat i važno je da tako nastavimo i lijepo je pobijediti pred našom publikom", rekao je Obradović.

Poslije nekih prethodnih utakmica je trofejni stručnjak isticao da je broj izgubljenih lopti neprihvatljiv. Sada ih je bilo ukupno 10.

"Košarka je igra u kojoj su izgubljene lopte jedan dio toga. Kada želite da igrate agresivno i brzo to se dešava i to mogu da razumijem. Ono što ne može da se razumije je kada su izgubljene lopte posljedica dekoncentracije i mnogo loših odluka, ne loših, nego mnogo loših. Radićemo na tome."

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa meča:

Svjestan je da je potrebno vrijeme da sve dođe na svoje.

"Imam mlad tim, mnogi su prvi put u ovakvom ambijentu, imaju ogromnu želju da se pokažu, da daju lak koš, da dobiju aplauz predivne publike. Kada smo stali, počeli da igramo disciplinovanije, da protok lopte bude bolji, onda je rezultatska razlika rasla i to je način na koji ćemo da igramo."

Nastavio je u istom dahu.

"Imam strpljenje, moj posao je da ukazujem na greške i tokom meča. Ima dosta stvari o kojima ovdje ne mogu da govorim, već unutar ekipe. Poput načina na koji se prave faulovi. To treba da nam pomogne da budemo bolji u narednim mečevima. Poslije svake utakmice možete da izvučete i mnogo pozitivnih i mnogo negativnih stvari, to je proces i tako će uvijek biti."

Zadovoljan je načinom na koji njegovi izabranici igraju u odbrani.

"Radimo na defanzivi, tokom meča mijenjamo neke stvari. Igrati odbranu na jedan način, kao čovjek na čovjeka, to je nemoguće. Primili smo neke jeftine poene i sada, ali to ne znači da treba da se odustaje od naše agresivnosti. Protivnike treba svesti na što manje lakih poena, to je suština."

Na kraju je pričao o skokovima.

"Skok je stvar želje pod broj jedan, ali i treninga. Tu naši spoljni igrači počinju da rade sve bolje, da budu učesnici u skoku. I u tom segmentu je bilo nekih lakih poena, pogotovo koš i faul, kada se ne zagradi. Radimo i na tome. Mogao bih da pričam o svemu što radimo, ne v‚jerujem da imamo vremena za to, a ni da bi vas sve toliko interesovalo", zaključio je Obradović sa osmijehom konferenciju za štampu.