Najbolji trojkaš se "šepurio" pred svojim navijačima: Ovacije za Karija, skromne partije srpskih igrača (VIDEO)

Nisu se proslavili srpski košarkaši u NBA ligi prethodne noći.

Izvor: Profimedia

Američki košarkaš Stef Kari (33) oborio je nedavno NBA rekord po broju postignutih trojki, nadmašivši do sada neprikosnovenog Reja Alena koji je karijeru završio sa 2.973.

Jasno je da će u slučaju Karija to samo nastaviti da raste, pa je tako prethodne noći ubacio još četiri u pobjedi Golden Stejta nad Sakramentom (113:98) i to u svečanoj atmosferi u San Francisku. Bio je to njegov prvi domaći meč od rušenja rekorda, a publika je to pozdravila ovacijama.

Dalo je to Kariju dodatnu motivaciju da se pokaže protiv Kingsa, pa je tako susret završio sa 30 poena, tri skoka i četiri asistencije, a pamti i bolje šuterske večeri.

Kao što rekosmo pogodio je četiri trojke, ali iz čak 12 pokušaja.

Stef Kari Izvor: Youtube/NBA

Imao je pomoć u Liju koji je ubacio 18 poena, Drejmond Grin je zabilježio tripl-dabl učinak sa 16 poena, 11 skokova i deset asistencija, dok su još Pejton, Porter i Igudala bili dvocifreni u njegovom timu. Na drugoj strani Haliburton je imao 24 poena i 11 asistencija.

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica imao je skromno veče pošto je za 15 minuta na parketu postigao četiri poena i zabilježio tri asistencije.

Od naših igrača još samo je Aleksej Pokuševski izlazio na parket i u pobjedi Oklahome nad Memfisom (102:99) nije imao veliki doprinos. Na terenu je proveo više od 20 minuta, a za to vrijeme je zabilježio jednu trojku, odnosno pet skokova i dvije asistencije. Tako je i dalje daleko od nivoa igara iz prošle sezone.

NBA REZULTATI

Boston - Filadelfija 103:108

Čikago - Hjuston 133:118

Memfis - Oklahoma 99:102

Juta - Šarlot 112:102

Golden Stejt - Sakramento 113:98

L.A. Klipers - San Antonio 92:116