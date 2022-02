Samo želim da kažem jedno - mene niko nije čuo: Saša Obradović prvi put o Zvezdi - "Sve znaju oni koji treba da znaju"

Bivši trener crveno-bijelih prvi put je govorio o rastanku sa beogradskim klubom.

Saša Obradović prvi put je u Pioniru od odlaska iz Crvene zvezde u decembru 2020. Bivši trener crveno-bijelih sada je došao u goste svom bivšem timu kao trener Monaka, a o odlasku i rastanku od prije 14 mjeseci ne želi da previše detaljno govori.

Obradović je u intervjuu za "Sport klub" rekao da neće da detaljno objašnjava uslove i detalje rastanka sa klubom, kao ni pokretanje sudskog spora protiv crveno-bijelih. Kratko je objasnio da je sa svima ostao u korektnim odnosima.

"Generalno se nisam oglašavao, ni sad nemam namjeru da previše komentarišem. Niko nije iznad Crvene zvezde. Ja ne krijem da sam bio i uvijek ostao zvezdaš i to će uvijek tako da bude, neko je na ovaj način interpretirao moj dolazak i odlazak, razne razloge rastanka, neka to ostane između mene i Zvezde, ne bih volio da to iznosimo, da bude rijaliti šou, da li je neko rekao ovo, da li neko treba da se ponaša ovako ili onako. Odlučio sam da ne pričam previše o tome", izjavio je on.

Monako je u srijedu doputovao u Beograd, na meč protiv Zvezde u četvrtak od 19. Obradović je i u avionu analizirao igru Zvezde.

"Ono što svi treba da znaju je da sam ja ovdje došao i dao sam više nego maksimum, sebe cijelog. Da li je bio pritisak, uvijek je bilo pritisaka, imam ga i sada i sa tim neko treba da se nosi. Svjestan sam da ima ljudi koji različito razmišljaju u odnosu na moj rastanak, samo želim da jednu stvar kažem - mene niko nije čuo. Oni koji to treba da znaju, oni znaju šta i kako se sve odigralo. Na kraju krajeva, sve najbolje želim Zvezdi, kao i pri rastanku. To znaju i ljudi u stručnom štabu i svi ljudi s kojima sam radio, imao sam super korektan odnos, imao sam puno poštovanja i sa Dejanom Radonjićem sam imao i sastanke razgovarajući o tome šta bi trebalo da se radi, u želji da mu pomognem najviše što mogu. To je tako i neka ostane tako", zaključio je Obradović.

