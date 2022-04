Drama! FMP bio blizu, ali Budućnost je odbranila "Moraču"!

Srpski tim u završnici imao šansu da pobijedi!

Izvor: MN PRESS

Budućnost je pobijedila FMP u prvoj utakmici plej-of serije - i to u burnoj završnici, 76:70. Oslabljeni Beograđani natjerali su ekipu Aleksandra Džikića na krajnji napor, a u posljednjem minutu imali su šut za izjednačenje. Ipak, Nenad Nerandžić nije iskoristio dobru situaciju u reketu, a uslijedila je trojka bivšeg košarkaša Zvezde Marka Jagodića-Kuridže kao odgovor i nagovijestila je kraj kakav se desio.

Bez svog najboljeg igrača, plejmejkera Brajsa Džonsa, a sa tek oporavljenim Garetom Nevelsom, koji je zaigrao poslije tromjesečne pauze zbog loma ruke, ekipa Nenada Stefanovića ponovo se nije predavala i kao i mnogo puta ove sezone pokazala koliko je "žilav" protivnik.

Podgoričani su do sredine treće četvrtine imali mirnu prednost, a onda je trojka Danila Tasića (za 48:44) najavila da će "prštati" do kraja. Tako je i bilo, jer su gosti na početku 35. minuta poveli 60:59, a onda je serija domaćih 10:0 vratila plus na stranu Džikićevog tima.

Ipak, FMP se nije predavao, pa su Džastin Kobs i Petar Popović su u posljednjem minutu slobodnim bacanjima "ovjeravali" teško ostvarenu pobjedu Budućnosti - i to 12. u nizu u plej-ofu na domaćem terenu. Serija sada dolazi u Beograd, gdje će u srijedu od 21 čas biti odigran drugi meč.

Ako bude ponovio igru kao u subotu i ako Danilo Tasić (16), Marko Radonjić (15) i ostatak tima budu na istom nivou, FMP će sigurno bar dobro namučiti favorita i u hali u Železniku. Uostalom, duel istih timova u Beogradu početkom ovog mjeseca riješen je košem Džastina Kobsa u posljednjoj sekundi.

(MONDO)