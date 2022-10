Rekao sam Pešiću, evo 11 igrača i biraj! Čović otkrio da Zvezda daje sve igrače Srbiji - "Mi ne pravimo spinove"

Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuju presudne utakmice protiv Velike Britanije (11. novembra) i Turske (14. novembra), a Svetislav Pešić će imati na raspolaganju igrače iz Crvene zvezde koji u to vrijeme igraju Evroligu.

Izvor: K1/Screenshot

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović izjavio je da su svi srpski igrači crveno-bijelih na raspolaganju reprezentaciji Srbije koju očekuju vrlo važne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sredinom novembra protiv Velike Britanije i Turske. Čović je u Jutarnjem programu "K1" pojasnio da je nakon sastanka rukovodstva kluba i Košarkaškog saveza Srbije (KSS), kome je prisustvovao i selektor Pešić, poručio da "uzmu koga god hoće".

"Pešiću smo na sto stavili svih 11 domaćih igrača rekli 'izaberi odavde'. Rekli smo mu 'ako ti treba vodi ih sve u reprezentaciju' protiv Velike Britanije ili Turske. Od tih 11 igrača - odabrao je Nedovića, Dobrića, Mitrovića i ima potencijal da uzme mladog Topića. I nije sporno, to će dobiti. Mogao je i svih 11 da uzme, iako mi igramo 11. novembra sa Fenerbahčeom u Istanbulu", poručio je Nebojša Čović.

Prvi čovjek Crvene zvezde je poručio da je još jedino pitanje da li će Nedović moći da pomogne reprezentaciji jer tek izlazi iz povrede, pa se njegov debi očekuje večeras protiv Bajerna u Evroligi.

"To nije dobio KSS, nije Pešić, nego je to nacionalni interes - ne pravimo spinove od toga. Nismo dali nešto što je možda neupotrebljivo, pa da od dva-tri igrača igra jedan, tako da ne pravimo spinove. Problematičan je samo Nedović jer izlazi iz povrede. Trebalo bi večeras da se skine za Bajern, pa ćemo vidjeti".

Čović je takođe razočaran i kritikama na račun Crvene zvezde, koja je ovog ljeta dovela mladog trenera i spremna je da ga sačeka, dok smatra da čitava srpska košarka ima problema jer se selektor muči da oformi reprezentaciju pri svakom okupljanju, dok istovremeno volimo da kažemo da smo zemlja košarke.

"KSS je doveo reprezentaciju do toga da Pešić ne može da napravi reprezentaciju jer ne može da nađe 24 igrača. Ne znam da li će dobiti Micića iz Efesa, Milutinova i Davidovca iz CSKA, Lučića i Jaramaza iz Bajerna, da li želi da dobije Tea iz Virtusa, i to je sve Evroliga, ali došli smo do toga da Srbija, koja je zemlja košarke, bude u takvoj situaciji. Skočimo kad postavimo mladog trenera, a mi treba da mislimo gdje smo za pet godina...", zaključio je Čović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!