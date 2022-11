Vildoza u Zvezdi odmah postao MVP: Dobio najveće priznanje pa najavio borbu i titulu!

Luka Vildoza nije gubio vrijeme u Crvenoj zvezdi, odmah je preuzeo sve konce tima.

Crvena zvezda je dobila svog MVP-a! Luka Vildoza je došao kao veliko pojačanje pravo iz NBA, postao je prvi Argentinac u istoriji kluba, ali odmah se nametnuo kao lider i sada je dobio prvo individualno priznanje!

Plejmejker crveno-bijelih je proglašen za MVP-a ABA lige u mjesecu oktobru pošto je prosječno bilježio 16,5 poena, 6 asistencija i 2,5 ukradene lopte u mečevima regionalnog takmičenja. Igrao je 16 minuta protiv FMP-a i 26 u meču sa Igokeom i u oba susreta je bio ključan u pobjedama svog tima. Zahvaljujući njemu crveno-bijeli su i dalje neporaženi u ABA ligi.

"Ono što mi je jako pomoglo je prilika da razgovaram sa trenerom prije nego što sam došao u Beograd. Dao mi je neophodno samopouzdanje i dao mi do znanja da me tim želi. Kada sam stigao cijela ekipa me podržala da pokažem na terenu šta mogu. Takođe cijeli klub se pobrinuo da se na najbolji mogući način uklopim", rekao je on.

Ipak. on ne želi da obećava mnogo. Dalje od toga da će se boriti i davati sve od sebe nije želio da ide uprkos MVP nagradi.

"Ne mogu da obećam da ću nastaviti ovako da igram kao u prvih nekoliko utakmica, ali mogu da obećam da ću se boriti na svakom meču i da ću pokušavati da pomognem mom timu da pobijedi. Imamo tim koji će se definitivno boriti da bude na vrhu, uostalom još uvijek smo neporaženi ove sezone. Ako nastavimo da igramo kao do sada bićemo jako težak protivnik. Možemo da napravimo velike stvari i da se borimo za titulu ponovo", zaključio je MVP ABA lige za oktobar.

