To nikad neću uraditi igračima - prijetio sam, ali neću! Željko Obradović iskren: Ja ovo teško proživljavam!

Željko Obradović o razlozima poraza Partizana i igri svog tima.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pao u punoj Areni, Valensija je odnijela pobjedu poslije produžetka (100:96). Srpski tim ponovo je pravio iste greške, prvenstveno u odbrani. Jedan od ključnih faktora poraza bio je skok (37-23), od toga je španska ekipa imala čak 16 u napadu, crno-bijeli su pod svojim košem uhvatili samo jedan skok više od rivala (17).

O svim tim razlozima pričao je Željko Obradović na konferenciji poslije meča. Prvo je čestitao rivalu, pa je govorio o tome zašto njegov tim ne igra dobro kao u nekom prethodnom periodu.

"Utisci mogu da budu različiti. Razlog je jedan jedini, a to je da nemamo trening. Poslije meča sa Zvezdom sam rekao da Lesor nije trenirao od Madrida. Imao je bol u laktu, tražio je da bude u timu i to je bilo logično s obzirom na cijelu situaciju. Imamo probleme sa visokim igračima, ne možemo da napravimo trneing, tu su prisutna dva, nekad i tri ako računamo Tristana. Smailagić je tražio da igra na svoju odgovornost protiv Zvezde poslije povrede prsta. Onda se razbolio, nisam ga vidio četiri dana poslije tog meča. Lesor je odradio trening samo pred meč, očigledno je da nam donosi mnogo toga. Ako pogledate statistiku da je u meču koji je trajao 45 minuta, da je od sramna 23 skoka on imao 10. Svi ostali su učestvovali sa 13, možete da vidite koliko je bitan za našu igru. Ne samo zbog toga, nego energetski. Dekoncentracija sem odnosa skokova, gdje su uhvatili 16 lopti, mi samo 17. Izgubljene neke lopte bez ikakvog razloga, igramo stihijski, ponese nas atmosfera, utakmica. Ako izgubiš u produžetku, znači da si se borio. Oni su imali veću koncentraciju."

Neće biti "pojačanja" za meč protiv Budućnosti u ABA ligi, odnosno ne očekuje da će neko od igrača da se oporavi za taj duel.

"Nema ko da bude, nema niko. Balša i Aleksa su van, za Alena nemam pojma pravo da vam kažem. To je tim koji imamo. Ono što je dobro bilo na treninzima je to što je Vukčević dobro trenirao, zato je igrao. Utakmica je bila ovakva. Postoje nosioci igre, ponovo smo u nekim momentima igrali dobro. Mi smo tim koji lako pravi seriju grešaka u nizu, ne vodimo računa o tome, da stanemo, da budemo strpljiviji, da igramo po dogovoru. Pričamo o toj dekoncentaciji. Da li sam zadovoljan? Sa jedne strane jesam, sa druge nisam. Vjerujem da ovaj tim ima kvalitet, čeka nas meč protiv Budućnosti, onda dolazi derbi. Moramo da zbijemo redove i da malo popravimo neke stvari. Sa malim detaljima popravlja se mnogo toga."

Vidi opis To nikad neću uraditi igračima - prijetio sam, ali neću! Željko Obradović iskren: Ja ovo teško proživljavam! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 1 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 2 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 3 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 4 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 5 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 6 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 7 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 8 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 9 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 10 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 11 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 12 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 13 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 14 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 15 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 16 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 17 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 18 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 19 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 20 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 21 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 22 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 23 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 24 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 25 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 26 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 27 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 28 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 29 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 30 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 31 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 32 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 33 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 34 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 35 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 36 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 37 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 38 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 39 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 40 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 41 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 42 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 43 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 44 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 45 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 46 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 47 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 48 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 49 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 50 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 51 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 52 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 53 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 54 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 55 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 56 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 57 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 58 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 59 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 60 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 61 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 62 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 63 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 64 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 65 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 66 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 67 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 68 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 69 / 71 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 70 / 71 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 71 71 / 71

Povisio je ton na pitanje o eventualnim kaznama za igrače zbog manjka zalaganja.

"Kakvim sankcijama? Šta znače sankcije? Mislite da igrači vole da izgube utakmicu. Da neko od nas ne uživa da igra pred ovakvom atmosferom. Imamo fantastičnu podršku. Ja sve ovo teško proživljavam, jer znam koliko nas ovi ljudi vole i koliko nam vjeruju. Kada se prave glupe greške, onda se razmišlja o svemu. Vjerujem i vjerovaću. Možda to zvuči ne znam kako, ali je ovo čini mi se 19. utakmica u sezoni, imamo još dvije trećine da odigramo. Sve može da izgleda drugačije, zavisiće od nas. Nikada igrače nisam kažnjavao, jesam prijetio, ali nisam to radio. Nema to velikog smisla. Vjerujem u razgovor. Verujem u to da smo mi ljudi koji treba da razumiju jedni druge. Svakome govorim u lice njihove greške, kao i dobre stvari. Kako pojedinačno, tako i pred timom. Nastaviću to da radim."

Jedan od problema bila je i energija, posebno kada je u pitanju skok igra.

"Možemo da pričamo o tome kakva je Valensija, isto je bilo i za Žalgiris. Pripremam i mislim da je ovo ozbiljan tim, pun kvalitetnih igrača. Mi smo u nekim trenucima igrali sa solidnom energijom i u nekim momentima bez energije. To je ta različita slika, slažem se sa tim. Ne slažem se da nije dobra ekipa, imala je krizu rezultata, kao mi sada i to je tako. Utakmicu odlučuju male stvari, da li je mala stvar odnos ofanzivnih skokova. Ne, nije. To nije stvar jednog ili dva igrača, već svih, da imaju tu želju, da se bore ispod koša. I ta želja nije dovoljna ne samo za Evroligu, nego za bilo koje takmičenje. Nije lako da se radi, ako na treningu ne možeš da napraviš izmjenu. Igram sa četiri ili pet malih, Tristan mi je bio petica, Papapetru i Trifunović četvorka na treningu pred Zvezdu. Birao sam neke postave, upravo iz tog razloga. Panter i Egzum su imali po tri faula na poluvremenu, sve što je bilo moguće da se uradi smo uradili. Ja kao trener treba da sjednem, da vidim šta ne valja i da popravimo. Jedino sada u glavi treba da nam bude u glavi taj meč sa Budućnosti."

Pošto je Anđušić na parketu proveo tek nešto više od 6 minuta jedno od pitanja bilo je i da li je Danilo povrijeđen.

"Ne, nije povreda u pitanju. Zdrav je, nema nikakvih problema. Svi ostali su zdravi, problem je bio Lesor, Smailagić. Bio je na sastanku poslije meča sa Zvezdom i dobio je temperaturu. Dante je dobio neki udarac, natekao mu je lakat, ne znam kako će da bude. Ostali, to su neki sitni, mali problemi. Vodimo računa da oni koji imaju veliku minutažu rade po nekom drugom ritmu, jer treba da budu spremni za meč protiv Budućnosti."

Na kraju je ponovo pričao o energiji.

"Trebaće nam energija tokom cijele utakmice, ne na mahove, kad dajemo sve od sebe. Utakmica je stvar koncentracije, da ne ulaziš u dvije ili tri vezane greške koje nemaju veze sa tim da li je protivnik agresivan, nego ih sam praviš. Pokušavam da utičem na igrače, očigledno to nije dovoljno. Nećemo prestati da se bavimo sitnim detaljima", zaključio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!