OVO NIJE MOJ PARTIZAN! Nisam se zbog toga vratio: Željko Obradović je LJUT - Ja da se promijenim? Nikakav problem!

Trener Partizana održao emotivno obraćanje poslije utakmice protiv Bajerna

Izvor: Sport klub/Screenshot

Poslije pobjede protiv Bajerna, trener Partizana Željko Obradović posebno je izrazio zahvalnost navijačima zbog velike posjete u dvorani i zbog toga što je utakmici prisustvovalo 18.000 ljudi. "To nema niko u Evropi", nekoliko puta je naglasio "Žoc". "Veoma je dobro za Evroligu da postoji izjednačeni kvalitet i da svi mogu da uživaju u kvalitetnim utakmicama, a ono što je za nas nevjerovatno je da je večeras bilo 18.000 ljudi i to nema niko u Evropi. To je čudo i nadam se da će nastaviti da nas bodre i sljedeće godine. Da već u prvoj utakmici protiv Zadra nastavimo na tom nivou, jer smo najgledaniji tim u Evropi i to nam mnogo znači", rekao je Obradović.

"Sa druge strane, moram da se ponovo vratim na neke stvari koje sam već rekao. Ako ćemo mi između nas da se prozivamo i da budemo jedni drugima na neki način neprijatelji, onda to nije Partizan. To nije moj Partizan. Ja nisam zbog toga došao ovdje, da sjedim i da slušam da navijači Partizana imaju problem sa nekim ljudima. Mislim da je ovo Arena gdje bi trebalo da se bodri tim. To sam rekao prvog dana kad sam predstavljen kao trener Partizana. Ništa se nije promijenilo i mnogo mi je žao što dolazi do takvih stvari", dodao je on, pa u dahu nastavio obraćanje.

"Navijači Partizana, velika većina njih shvata protiv koga se mi borimo i ko su naši protivnici. I nama treba jedinstvo ako treba da nešto uradimo i da pomažemo jedni druge, sa svim manama i vrlinama koje imamo. I ja imam mane i svjestan sam ih. Kad se sve ovo bude završilo, sješćemo sa svim navijačima Partizana, da razgovaramo sa ko god hoće da dođe. Ako bi ja trebalo da se promijenim, nije problem, ali ovo nije moj Partizan. Ovo nije ono zbog čega sam se ja vratio i strašno me pogađaju ove stvari. A tvrdim vam da svi koji smo dio Partizana dajemo naš maksimum. Da li taj maksimum nekad nije dovoljan? Nije dovoljan sigurno. Probamo da radimo, ne izlazimo iz sale, znam koliko se neki ljudi trude da nam obezbijede uslove i koliko su uspjeli da nam obezbijede uslove. Tako da... Ako možemo da budemo jedinstveni i da shvatimo ko su nama protivnici i koga treba da pobijedimo, šta treba da uradimo. To je druga priča. Niko nije glup i svi razumiju šta ja pričam", zaključio je Obradović.