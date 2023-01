Bivši trener banjalučkog Borca govorio o razlici u kvalitetu između "vječitih rivala" i ostatka ABA lige

Trener MZT Skoplja poslije utakmice protiv Partizana govorio o velikoj razlici u kvalitetu "vječitih" rivala sa jedne strane i ostalih učesnika ABA lige sa druge.

Izvor: MN PRESS

MZT je doživio rezultatski potop protiv Partizana u Štark areni, a veći problem za makedonski tim bila je povreda Keandrea Kuka (25), koji je pao poslije jednog duela sa Alenom Smailagićem i držao se za rame. Pomogao je i doktor crno-bijelih Moma Jakovljević, ali stanje u ovom trenutku nije dobro i Amerikanac će morati na pauzu.

"Kuk će pauzirati oko mjesec dana. Iskočilo mu je rame. Od tri ligamenta, jedan je pokidan ili djelimično pokidan. Trebalo bi da uradi magnetnu rezonancu u Skoplju. Ne razumijem se u medicinu, ali najvažnije što su moje uši čule je da bi trebalo da bude spreman za mjesec dana", rekao je poslije utakmice trener gostiju Dragan Gagi Nikolić.

On je rekao da se nakon posljednjih nastupa Crvene zvezde i Partizana nameće pitanje - koliko su "vječiti" rivali potrebni ABA ligi?

"Objektivno, u narednim mečevima nećemo imati rivale kao što su Zvezda i Partizan. S obzirom na to koliko su kvalitetni i jaki po svim pitanjima i kako god da zvuči, pitanje je koliko su potrebni svima ostalima, da li je možda bolje da pomislimo da se svi ostali borimo da zaslužimo da igramo protiv dva takva rivala, sa takvim imenima na terenu i pored terena i sa takvim klubovima, a da se mi ostali potrudimo da igra protiv njih plej-of ko zasluži? I moj kolega Vlada Jovanović je možda surovo zvučao kada je rekao da je to realnost, ali slažem se sa njim. Vidjeli ste kolika je razlika u kvalitetu, ali to nas ne amnestira od današnjeg rezultata".

Nikolić je naglasio odličan šut crno-bijelih protiv njegove ekipe.

"Partizan je najbolja šuterska ekipa u ligi, koja zna da kazni ne samo nas, već i mnogo jače rivale. Danas su šutirali za tri poena 13 od 17. To je procenat kakvog nema. Ne moram ja da nižem hvalospjeve o Partizanu, sami o sebi rekli su dovoljno i danas i u prethodnom periodu, gdje su 10 do 20 puta skuplje ekipe od MZT-a gubile velikom razlikom. MZT je izgubio prevelikom razlikom. Povreda Kuka skrenula nam je misli, nismo pružili ništa, ali biće to bolje. Sljedeći protivnici nisu bili na nivou prethodna dva protivnika. Bio sam svjestan kad sam došao u Skoplje kakav je raspored, čekamo kod kuće Budućnost i Olimpiju, gostujemo Studentskom centru i Mornaru, ali tako je - kako je".

Partizan se poslije ovog trijumfa priprema za četvrtak i gostovanje Valensiji sa 13. "jadranskih" pobjeda, koliko ima i Crvena zvezda uz odigranu utakmicu manje, a MZT će borbu za opstanak nastaviti sa skorom 2-13.