Amerikanac iz Mege briljirao u Laktašima! Trenirao tenis i američki fudbal, igrao sa Simonsom i Raselom, obožava Kajrija

Sjajna priča američkog košarkaša Ahmada Rorija iz Mege.

Ahmad Rori iz Mege skrenuo je pažnju na sebe. U pobjedi protiv Igokee m:tel u Laktašima poslije produžetka (115:109) postigao je 28 poena i bio najefikasnji igrač 15. kola. Mnogi su ga primijetili poslije takve partije.

Uprkos tome što je on diktirao tempo i bio najzaslužniji za trijumf, nije želio previše da priča o sebi. "Teška utakmica, uspjeli smo da dođemo do važne pobjede. Željeli smo po svaku cijenu da zadržimo dobar momenat u kom se trenutno nalazimo. Osjećao sam se odlično, imao sam veliko samopouzdanje, igram sve bolje. Šuterski sam bio raspoložen, nalazim se u dobrom ritmu i samo sam htio da pomognem ekipi, želim da nastavim sa ovakvim partijama u kontinuitetu", rekao je Rori.

Ne krije da uživa u Beogradu. "Stalno govorim ljudima oko sebe koliko sam zavolio ovaj tim. Najstariji sam u ekipi, a oko mene je izuzetno talentovana grupa igrača koja silno želi da uči i napreduje. Volim situaciju u kojoj se nalazim, mogućnost da na neki način budem lider, ali i da pomažem ovim vrijednim momcima da budu bolji. Pravo je uživanje gledati kako iz dana u dan unapređuju svoju igri. Ovo je izuzetno talentovan tim i veoma sam srećan što sam ovdje."

Pričao je i o svojim počecima u ovom sportu. "Košarka mi je u krvi. Moj otac i moja majka su takođe igrali košarku. Takođe, to je sport koji je izuzetno popularan i raspostranjen u državi Vašington i okolini Sijetla odakle potičem i bilo je nekako i za očekivati da ću i ja igrati košarku. Bavio sam se američkim fudbalom, bejzbolom, boksom, igrao sam čak i tenis, ali košarku su nekako najviše volio."

Poslije kratke pauze je nastavio. "Često sam išao na utakmice Sijetl Supersoniksa, dok tim nije bio preseljen. Zanimljivo je da mi omiljen igrač nije bio iz Sijetla, već Stiv Frensis koji je igrao za Hjuston Rokitse, a sada je to bez ikakve dileme Kajri Irving. Petorica mojih saigrača isa Univerziteta Oregon su završila u NBA ligi, a zanimljivo je da sam u srednjoj školi igrao zajedno sa Benom Simonsom i Dianđelom Raselom, koji je 2015. bio drugi pik na draftu."

Priznao je da je bio iznenađen kada je čuo za povezanost između Mege i NBA drafta. "Prije nego što sam došao u Megu nisam znao da postoji tako snažna veza ovog kluba sa NBA ligom. Međutim, bio sam upoznat da su iz Mege ovog ljeta draftovana dva igrača u NBA, pošto sam sva ta dešavanja u Americi uživo pratio. Pomislio sam kako očigledno umiju da rade sa mladim igračima, ali nisam znao podatak da su klub sa najviše draftovanih igrača za NBA van američkog kontinenta. Sve to je prilično uzbudljivo, kao i činjenica da na treninzima često viđamo skaute NBA timova. Bez svake sumnje to ovim mladim igračima veoma imponuje."

Prije dolaska u Megu Rori je igrao u Bugarskoj, Mađarskoj, na Kipru i u Francuskoj. "Oduševljen sam uslovima u Beogradu, hala ima sve što nam treba, ljudi u klubu rade sa velikom ljubavlju i izuzetno su profesionalni. Svi su stalno na raspolaganju igračima, treneri su posvećeni poslu, evidentno je da postoji sistem koji daje rezultat i toga se čvrsto drže, što je za svaku pohvalu."

Američki plejmejker se nada da bi ekipa mogla da uđe u plej-of ABA lige. "Imamo sjajnu atmosferu u ekipi. Ovi mladi momci stalno zbijaju šale, igrači se međusobno mnogo lijepo druže i to me posebno raduje. Zato smatram da bi sve to trebalo da nadogradimo i dođemo priliku da se plasiramo u plej-of. Ja se iskreno nadam da ovaj tim to može, a po talentu koji posjeduje mislim da to i zaslužuje", zaključio je Rori.

