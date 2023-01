Filip igrao dobro?! A znate ko je čuvao Ulanovasa? Duško Ivanović samo pogledao Litvanca - Tako se NE POBJEĐUJE!

Ovako je trener Crvene zvezde Duško Ivanović reagovao kada je litvanski domaćin komentarisao igru najboljeg strijelca crveno-bijelih

Izvor: Youtube/BC Zalgiris Kaunas

Poslije poraza Crvene zvezde od Žalgirisa, trener crveno-bijelih Duško Ivanović kritikovao je nastup svog tima na početku i na kraju utakmice. Ocijenio je da su u tim fazama Beograđani u Kaunasu izgledali loše iz više uglova i da to nije način na koji može da se pobijedi u Evroligi.

"Mislim da smo počeli loše, mekano i završili smo takođe mekano i loše. A između ta dva segmenta, kad smo igrali našu odbranu i kad smo igrali strpljivo u napadu, imali smo dobar rezultat. Ali istina je da u posljednja dva minuta u napadu nismo imali ideju u napadu, nismo odigrali bilo šta, a Ulanovas je sa dvije trojke odlučio utakmicu."

O izgubljenoj prednosti i seriji domaćih 13:0 u finišu Ivanović je rekao - "Oni su promijenili odbranu, a mi smo samo pokušavali da igramo 'jedan na jedan' situacije i uzimali smo lude šuteve. To nije način da pobijedimo."

U drugom poluvremenu je Zvezda imala samo četiri izgubljene lopte. Ovako je Ivanović to komentarisao: "Naš veliki problem je bio to kako smo igrali u prve dvije četvrtine. To nije način na koji ozbiljan tim igra. Nije stvar u tome da li igraš dobro ili loše, već da igraš čvrsto, sa jasnim idejama, a nismo to u početku igrali. Imali smo 10 lakih izgubljenih lopti, a ne zato što je Žalgiris igrao stvarno agresivno, već prosto - zbog toga što nismo igrali dobro."

Ivanović je bio upitan i za Filipa Petruševa, koji je umalo bio heroj pobjede i "pogurao" je Zvezdu ka vođstvu od sedam poena pred finiš. Međutim, trofejni stručnjak je primijetio nešto drugo. "Igrao je dobro, ali ko je pogodio zadnja dva šuta? Ulanovas. A ko ga je čuvao? Petrušev."