Ovo nijedan klub u Evropi ne bi uradio! Najbolji strijelac ABA lige otišao USRED sezone: Borimo se za život, puštamo ga

Neobičan transfer iz Mornara - prvi strijelac i lider ekipe otišao je na polovini sezone.

Izvor: MN PRESS

Poslije pobjede Mornara protiv Cibone (83:81), trener domaćeg tima Mihailo Pavićević oprostio se od najboljeg igrača Darona Rasela (24 godine, 180 centimetara). Amerikanac iz Filadelfije, koji je do ove sezone bio student univerziteta Roud Ajlend i Merilend, nastaviće karijeru u Galatasaraju poslije odličnih partija u ABA ligi.

"Odlučili smo da Raselu izađemo u susret i da mu damo ispisnicu, da ode da igra za Galatasaraj. Znam koje pitanje se postavlja i svi će to pitati, a ja imam kratak odgovor - pustili smo ga zato što je ovo Mornar. Ovo je klub sa dušom. Ovaj klub ima dušu. Ovo nije običan klub. Neka mi kažu ime jednog kluba u Evropi koji bi ovo uradio, u ovom trenutku. Borimo se za goli život i puštamo najboljeg igrača, jer mislimo da je to za njega mnogo bolje, on je ovdje bio maksimalan profesionalac, pomogao nam je da dođemo do pet pobjeda", rekao je Pavićević.

Rasel je u ABA ligi prosječno postizao čak 26,8 poena , uz 7,3 asistencija po utakmici. Oprostio se trijumfom protiv Zagrepčana, u kojem je ubacio 15 poena. Ligu napušta kao najbolji strijelac.

"Rekao sam mu 'Ajde, dobij utakmicu u petak, da se oprostimo uz pobjedu i tako je i bilo. Dali smo riječ i ponavljam, nema kluba u Evropi koji bi ovo uradio. Gledamo da izađemo igračima što je više moguće u susret igračima, pogotovo kada se tako pojavi neki talentovan igrač. On je prvi put u Evropi, skrenuo je na sebe pažnju i jednostavno ide na korak više, imaeć dva takmičenja - FIBA Ligu šampiona i izuzetno jako tursko prvenstvo. Ovom prilikom htio bih da mu se zahvalim na boravku ovdje i da mu poželim sve najljepše."

Izvor: YouTube/KK Mornar Barsko zlato

Mornar nastavlja sezonu sa skorom 5-10, a sljedeći meč odigraće 29. januara protiv Partizana u Štark areni. "Usred sezone je bilo velikih promjena u ekipi, tri igrača su došla u sedam dana, niti ja znam njih dobro, niti oni mene, naš sistem. Pokušavamo da se adaptiramo u sprintu, a ne u trku", rekao je Pavićević.