"Pobjeda u Čačku je jedina ideja, a na koji način je u drugom planu": Kapiten Igokee m:tel pred meč s Borcem

Kapitena Igokee m:tel Marka Jošila ne interesuje način na koji će tim iz Laktaša prekinuti crnu seriju u ABA ligi, već ga isključivo zanima pobjeda nad Borcem u Čačku u okviru 16. kola.

Košarkaši Igokee m:tel već mjesec i po dana nisu osjetili slast pobjede ni u ABA ligi niti u FIBA Ligi šampiona, što je rezultiralo ostavkom Dragana Bajića na klupi.

Na njegovo mjesto stigao je Vladimir Jovanović, bivši strateg Crvene zvezde, Cibone i FMP-a, koji je na predstavljanju istakao da za prekid negativne serije "ne postoji čarobna formula već samo krvav rad".

"Novi trener je došao, neka nova energija i naravno, trebaće nam vremena da se naviknemo na njegove zahtjeve. Ne može poslije jednog treninga puno toga da se promijeni, u periodu smo upoznavanja i to će trajati neko vrijeme, ali mi smo tu da radimo, da slušamo i nadam se budemo bolji nego što smo bili", rekao je Jošilo.

Dodao je da novi trener "igosa" im na prvom treningu nije rekao ništa posebno.

"Rekao je da obratimo pažnju na neke njegove taktičke zamisli, neke principe u odbrani u napadu i sad ćemo svakoga dana raditi na tome da se što prije naviknemo na njegovu ideju kako želi da mi kao tim igramo. Naravno s entuzijazmom ulazimo u sve to i vjerujem da ćemo biti uspješniji nego do sada".

Jovanović će trenerski debi u Igokei m:tel imati u Čačku protiv ekipe Borca, koja se grčevito bori za opstanak u regionalnom takmičenju. Zato Jošilo vjeruje da će biti izuzetno teško stići do pobjede.

"Očekujem punu dvoranu u Čačku, mislim da će se grčevito boriti za svaku pobjedu, kao i mi što treba da se borimo. Biće to jedna tvrda utakmica, ne toliko lijepa za gledanje, ali nas to trenutno ne zanima. Naša jedina ideja je da pobijedimo, a na koji način ćemo to izvesti nam je u drugom planu. Kao što rekoh, očekujem tvrdu utakmicu, iz iskustva znam da je domaćin možda pod većim pritiskom nego mi, ali obje ekipe žele pobjedu. Nadam se da ćemo mi uspjeti da je ostvarimo", zaključio je kapiten Aleksandrovčana.

U dosadašnjih pet međusobnih utakmica, "igosi" su ostvarili maksimalnih pet trijumfa protiv Čačana, pa se u klubu svi nadaju da će nastaviti taj niz. Borac je pretposljednji na tabeli sa omjerom od tri pobjede i 12 poraza, dok je Igokea m:tel zabilježila pet trijumfa uz devet neuspjeha.