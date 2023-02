"Dražen UCIJENIO Jugoslaviju, pa napustio zemlju!" Bivši saigrač otkrio detalje - PRIJETIO je reprezentaciji! (VIDEO)

Nekadašnji košarkaš Luka Pavićević, Draženov saigrač iz Cibone, otkrio detalje Petrovićevog odlaska iz Jugoslavije.

Izvor: YouTube/screenshot/Jao Mile podcast

Iako je u nekadašnjoj zemlji postojalo pravilo da sportisti ne mogu da odlaze u inostranstvo rano, jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša već sa 24 godine zaigrao je u Španiji. Riječ je o Draženu Petroviću, koji se iz redova Cibone preselio u Real Madrid, a o slučaju koji je promijenio pravila u jugoslovenskom sportu nedavno je govorio nekadašnji košarkaš a sada trener Luka Pavićević.

Gostujući u podkastu "Jao Mile" Pavićević ispričao je da je Draženovom odlasku u inostranstvo prethodila ucjena, odnosno da je on zaprijetio Košarkaškom savezu Jugoslavije kako bi ga pustili.. Upravo su Pavićević i Petrović činili bekovski tandem zagrebačkog tima tokom sezone 1987/88, posljednje koju je legendarni Dražen odigrao u jugoslovenskoj ligi.

"Jednom kad odigraš utakmicu u NBA, onda više nisi mogao da igraš za reprezentaciju jer se to smatralo još uvijek amaterskim sportom. Onda je tu napravljen jedan preokret, gdje je Dražen rekao Savezu 'Ako mi ne dozvolite da odem u Real Madrid, ja ću onda otići u NBA a to nije dobro ni za koga jer poslije toga neću moći da igram za reprezentaciju'. To je iskreiralo atmosferu da je Draženu data dozvola da sa 24 godine napusti zemlju, što je naravno poslije toga pomjerilo sve drugo. Onda već više nije bilo ni važno jer jednom kada je rat razorio sve strukture života i politike u regionu, onda je i košarka skliznula. Tako mi sad imamo djecu koja odlaze sa 14 godina", ispričao je Luka Pavićević.

Podsjećamo, Dražen Petrović rođen je iz mješovitog braka Srbina i Hrvatice u Šibeniku 1964. godine i već sa 15 godina postalo je jasno da će biti jedan od najboljih košarkaša na ovim prostorima. U to vrijeme stigao je do seniorskog tima Šibenke, a četiri sezone preselio se u Zagreb i obukao dres Cibone. Kao iskusan košarkaš, sa punih osam sezona u prvom timu ali i tek 24 godine, Dražen Petrović se preselio u Real gdje je imao priliku da postane jedan od najboljih evropskih igrača.

Nakon samo jedne sezone u Madridu usluhedile su NBA avanture u Portlandu i Nju Džersiju, prije nego što je 1993. godine tragično nastradao. Petrović je život izgubio u saobraćajnoj nesreći, na njemačkom autoputu, dok je spavao na mestu suvozača. Za volanom je bila njegova tadašnja djevojka Klara, manekenka i košarkašica.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!