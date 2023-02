"Sad MOGU da kažem, Džikić je bio BLIZU Partizana!" Ostoja Mijailović: Trinkijeri NIJE bio fer, to je bio težak udarac!

Predsjednik Partizana otkrio malo poznat detalj u pregovorima.

Izvor: YouTube/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Preds.ednik Partizana Ostoja Mijailović gostovao je u podkastu "Kod Luke i Kuzme" i izjavio da je u ljeto 2020. malo nedostajalo da se Aleksandar Džikić vrati u klub i da preuzme ekipu poslije odlaska Andree Trinkijerija.

"Mogu da kažem da sam razgovarao u tom trenutku i sa Džikićem i bio je gotovo odlučan da prihvati ekipu. U nekom trenutku je rekao 'Ne mislim da je ekipa dobra', jer sam mu rekao da nismo u situaciji da poništimo 6-7 važećih ugovora i da isplatimo igrače. To je bila nemoguća misija. I onda je prihvatio Vlado Šćepanović, a to je za gotovo šestu godinu koliko sam predsjednik bila najgora sezona", rekao je Mijailović.

Partizanov predsjednik ukazao je na to da je kulminacija loših stvari bio odlazak trenera Andree Trinkijerija, za koji kaže da je bio nefer prema klubu. Mijailović je naglasio da je velikom broju igrača te sezone produžen ugovor i za narednu - i to na insistiranje trenera.

"On je pronašao nefer način da ode. Radilo se o svega par sati, oko plaćanja jedne plate. FIBA je rekla da treba da se plati još jedna plata od tih deset i on je pronašao tu rupu sa insajderom iz kluba koji mu je javio tu vijest. I na taj nesportski, nefer način je otišao. Da mi je rekao da želi da ode iz Partizana jer je izgorio, koji bih izbor imao? Da ga zadržim na silu, iako ima ugovor? Onda je otišao i korona nas je upropastila. Kao klub smo izgubili gotovo tri miliona evra novca i to na cijeli dug koji je Partizan imao. To je za mene bio novi udarac. Nisam čovjek koji odustaje, prošao sam borbe kao dijete, rat sa 19 godina, ali kad je korona krenula bilo mi je pet puta gore u Partizanu nego u privatnim firmama. Za svih šest godina, taj dolazak u Partizan i situacija kad (Trinkijeri) odlazi iz Partizana bila mi je najteža".

Mijailović je zahvalio navijačima što fer pozdravljaju sve koji su bili dio Partizana, ali i sa vremenske distance od skoro tri godine i u mnogo uspješnijoj situaciji čitavog kluba, smatra da Italijan nije bio korektan.

"Nisam čovjek koji mrzi. Iznerviram se u trenutku i najviše u životu ne volim nepravdu. Kad je neko u pravu, a ja pogriješim, recite mi i platiću račun. Meni je njegova interpretacija te situacije bila pogubna, jer je klub prema njemu zaista bio korektan sve vrijeme i izlazili smo mu u susret i za ono što mu nije bilo prema ugovoru, ali ne mogu da kažem da on nije davao. On je prije Partizana bio trener Evrokupa, a ne Evrolige i koliko god da je rizikovao tim prihvatanjem da dođe, dao je nešto Partizanu, a to kako je otišao, sa jatacima koji su napravili štetu klubu, to ne mogu da prihvatim. Da mi je rekao svoju odluku, sjeo bih sa njim i rekao mu da sagleda štetu koja bi nastala time (što napušta igrače kojima je produžio ugovore). To se ne bi tako završilo sa te ekonomske strane da sam imao informaciju o njegovoj namjeri. Tu sam zamejrio i to je jedino što me je pogodilo. A to što ga navijači poštuju i pozdrave - hvala navijačima što svakoga u Partizanu ko je bio tako pozdrave".

Partizan je ipak izdržao tu tešku sezonu, a onda je klub započeo novu eru - pod Željkom Obradovićem, sa kojim se ove takmičarske godine vratio u Evroligu i u aktivnoj je trci za plasman u Top 8 fazu.

