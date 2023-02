Novi plej Hrvatske javno priznao - SRBIN MU JE IDOL: Obožavam Teodosića, njegove trojke sa devet metara!

Borna Kapusta je eksplodirao ove sezone, a svoju igru je moderirao prema legendarnom kapitenu Srbije.

Završeni su nacionalni kupovi u Evropi, a u Hrvatskoj je titulu uzela Cibona. Ove sezone "vukove" predvodi 26-godišnji Borna Kapusta, plej koji je konačno eksplodirao i dobio komplimente čak i od Željka Obradovića, a na Kupu Krešimira Ćosića postao je MVP.

Protiv Partizana je uspio da ostvari čak 15 asistencija, a u finalu hrvatskog kupa je uz 27 poena dodao osam asistencija i šest skokova. Ipak, u intervjuu za "Germanijak" odmah poslije osvajanja titule jasno je rekao - asistencija je bitnija!

"Asistencija mi je oduvijek bila draža. Ali to ne znači da ne gledam prema košu, ako mi se otvori pozicija za šut naravno da ću šutirati", rekao je on.

A kada su ga hrvatski novinari pitali ko mu je inspiracija, odmah je rekao - Miloš Teodosić! Kao neko ko više voli evropsku košarku, a najviše na terenu voli da dodaje, nije ni čudo što mu je uzor bio nekadašnji kapiten Srbije.

"Oduvijek sam obožavao način na koji igra Miloš Teodosić, njegove asistencije i trojke sa osam, devet metara su me uvijek oduševljavale – to je pravi plejmejker. A i inače više volim da gledam ono što se radi u Evroligi i košarkaše koji tamo igraju", naglasio je on.