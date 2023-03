Loše šutersko veče Igokee m:tel! Vladimir Jovanović nakon poraza u Ljubljani: Samo četiri trojke uz loš procenat

Trener Igokee m:tel Vladimir Jovanović bio je vidno razočaran poslije 10. uzastopnog poraza u ABA ligi.

Izvor: Youtube/ Cedevita Olimpija TV

"Igosi" su u nedjeljnom 20. kolu regionalnog takmičenja rutinski izgubili od Cedevite Olimpije u Ljubljani - 83:73 (25:15, 24:22, 22:14, 12:22) na susretu u kojem su najviše u posljednjoj četvrtini pokazali da imaju kvalitet.

Šef struke Aleksandrovčana Vladimir Jovanović je poslije novog poraza, 14. u sezoni u ABA ligi najprije čestitao domaćinu na zasluženom trijumfu, a onda i kratko analizirao meč u "Stožicama".

"Čestitam ekipi Cedevite Olimpije na pobjedi, oni su od prvog do posljednjeg minuta bili u vođstvu i zasluženo pobijedili. Mi smo ponovo imali uspone i padove. U posljednjoj četvrtini i u nekim dijelovima prvog poluvremena smo pokazali da možemo da igramo, da pariramo, da imamo kvalitet, međutim, promašen zicer na 12 razlike, a moglo je da bude 10, potom trojka iz tranzicije za 15 i poslije 20 razlike. Mislim da je to bio kraj utakmice iako smo pokazali karakter, što me raduje. Vraćali smo se u utakmicu i nismo odustajali, to je način kako treba da igramo, ali košarkaški jako loše šutersko veče za nas. Imali smo četiri ubačene trojke uz loš procenat, a njihov fenomenalni šut za tri poena je na kraju odlučio", izjavio je Jovanović i dodao:

"Mi se okrećemo i tražimo naše prilike na narednim mečevima, već priprema za domaću utakmicu protiv FMP-a i nadam se da ćemo biti bolji".

Igokea m:tel je poslije 20 utakmica trenutno na 12. poziciji na tabeli sa omjerom od pet pobjeda i 14 poraza i nastaviće borbu do kraja za izbjegavanje opasne zone. S druge strane, Ljubljančani su na četvrtom mjestu sa 14 pobjeda i ostali su u igri za sami vrh na kraju regularnog dijela sezone.

(mondo.ba)