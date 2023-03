DA LI STE MENE ČULI DA PRIČAM O TOME!? Obradović odgovorio na poruku Duška Ivanovića: Ako mislite da je to normalno...

Trener Partizana odgovorio na izjavu šefa struke Crvene zvezde poslije derbija.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/Screenshot

Trener Partizana Željko Obradović bio je poslije pobede crno-bijelih u derbiju upitan da komentariše izjavu trenera Zvezde Duška Ivanovića, da "i Zvezda i Partizan znaju da će Zvezda pobijediti u plej-ofu". Šef struke crveno-bijelih rekao je da "to osjeća", a Obradović je na to odgovorio pred novinarima.

"Nikad sebi nisam dozvolio da pričam na način da znam šta neko drugi misli. Time sam sve rekao. Ja, naravno, vjerujem u svoj tim, kao što sam i uvijek vjerovao. Imamo sezonu kakvu imamo. U Evroligi je trenutak gdje zavisimo od nas samih, što je dobra pozicija. Raspored je mnogo težak? Izuzetno je težak. U ABA ligi imamo pobjedu više i to treba da probamo da odbranimo i da probamo da imamo prednost domaćeg terena. U plej-ofu se zna - energija, želja i hladna glava. Vidjećemo kad dođe do tog trenutka", rekao je Obradović. "Ali ponavljam, da li ste čuli od mene da pričam o tome šta neko drugi misli. Je l' to normalno? Ako mislite da je to normalno, onda šta da radimo... Opet pričamo o tome kako neko gleda na stvari. To je to", dodao je trener crno-bijelih.

Partizan je velikom pobjedom izbio na prvo mjesto tabele ABA lige i sada se on pita o "pol-poziciji" na kraju sezone. Nakon borbenog meča u Štark areni, na terenu je izbio i sukob, jer je centar Partizana Matijas Lesor udario centra Crvene zvezde Filipa Petruševa, a Obradović se zbog toga izvinio košarkašu crveno-bijelih.

Bio je to peti ovosezonski derbi u rekordno ispunjenoj Štark areni, u kojoj je bilo i brojnih poznatih osoba, među kojima je poznata domaća pjevačica privukla posebnu pažnju.