PARTIZAN ČEKA PAKAO, A ZVEZDU KIDANJE ŽIVACA: Drama u finišu ABA, još ništa nije gotovo - ovo je put do vrha za vječite

Partizan je prvi na tabeli, sa dvije pobjede više od Crvene zvezde, ali sve je i dalje otvoreno! Samo jedan kiks bi mogao da potpuno preokrene situaciji na vrhu ABA lige!

Izvor: MN PRESS

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u petom vječitom derbiju ove sezone, a drugom u ABA ligi 82:71 i tako se osamio na vrhu tabele sa 19 pobjeda i 2 poraza dok crveno-bijeli uz jedan odigran meč manje imaju 17 pobjeda i 3 poraza.

Do kraja regularnog dijela ABA lige je ostalo da se odigra još pet kola, uz još jedan meč koji Crvena zvezda čeka još od trećeg kola kada je odložena utakmica crveno-bijelih u Ljubljani sa Cedevita Olimpijom.

Do tada oba tima imaju čemu da se nadaju. Crvena zvezda je pobijedila prvi derbi ove sezone u ABA ligi 90:74, drugi je izgubila 82:71, što znači da i dalje ima bolji međusobni skor. U slučaju da do kraja sezone uspije da izjednači broj pobjeda koji ima Partizan, Crvena zvezda bi završila na vrhu ABA lige i imala bi prednost domaćeg terena u kompletnom plej-ofu. Ipak, sve je u rukama crno-belih, ali šta čeka rivale

PAKLEN RASPORED PARTIZANA!

Partizan na oba fronta ima jako, jako težak raspored. U Evroligi im slijede utakmcie sa Anadolu Efesom, Olimpijakosom, Barselonom i Realom, što će sigurno uticati na energiju ekipe i na potrošnju igrača. Pogotovo u situaciji u kojoj Partizan i te kako ima za šta da se bori na evropskom frontu.

Ali i u ABA ligi ih čeka "pakao". Nakon "vječitog derbija" slijedi duel sa ekipom Budućnosti u "Morači", ako ne bude odlaganja, a tim iz Podgorice juri treće mjesto i bori se sa Cedevita Olimpijom za tu poziciju na tabeli. Poslije toga u "Beogradsku arenu" 26. marta dolazi upravo Cedevita Olimpija, ekipa koja je prošle godine uspjela oba puta u regularnom dijelu takmičenja da dobije Partizan, a ove godine su pored Zvezde jedina ekipa koja je savladala crno-bijele u regionu.

Nakon toga slijedi teško gostovanje ekipi FMP-a, petom timu na tabeli ABA lige, a potom na svom terenu tim Željka Obradovića dočekuje Igokeu kojoj bi u tom momentu i dalje mogao da visi u vazduhu opstanak u ABA ligi. Poslednje kolo je rezervisano za Zadar koji je u prvom dijelu sezone dobio Crvenu zvezdu i tako praktično smijenio Vladimira Jovanovića sa klupe tima sa Malog Kalemegdana. U svim tim utakmicama nema pravo na grešku, jer u slučaju jednog poraza daje šansu Zvezdi da ih pretekne na tabeli. Ovo je raspored Partizana:

19.03 Budućnost - Partizan

26.03 Partizan - Cedevita Olimpija

03.04. FMP - Partizan

07.04 Partizan - Igokea

14.04 Zadar - Partizan

ZVEZDA JE SVE UPRSKALA, ALI NADA UMIRE POSLJEDNJA!

Nije problem za Crvenu zvezdu samo ovaj poraz od Partizana, nego i onaj u prošlom kolu u Zagrebu od Cibone. Da nije bilo tog poraza još bi sve bilo u rukama crveno-bijelih jer bi u slučaju da pobijede sve utakmice do kraja bez obzira na rezultate drugih timova bili prvi na tabeli. Ovako će gledati u komšijsko dvorište i nadaće se da će Partizan kiksnuti u nekom od svojih mečeva.

Crveno-bijeli u Evroligi takođe imaju teške utakmice jer igraju sa Baskonijom, Barselonom, Valensijom i Asvelom, ali je tim sa Malog Kalemegdana ipak samo matematički još u igri za Top 8. Potrebne su sve pobjede do kraja da bi se nadali prolasku dalje, pa to vjerovatno i skida pritisak sa leđa tima u tim utakmicama.

Što se tiče ABA, mnogo lakši posao do kraja ima ekipa Duška Ivanovića, iako ima jedan odigran meč manje. Prvo im dolazi Studentski centrar u goste u "Pionir", potom igraju sa Mornarom u "Topolici", a zatim slijedi gostovanje Megi u "Hali sportova". Potom gostuju u Čačku ekipi Borca 7. aprila, a sve se završava utakmicom sa Splitom u "Pioniru" nedjelju dana kasnije. Na sve to "visi" i meč sa Cedevita Olimpijom koji je zbog pojave virusa korona u timu iz Ljubljane odložen i od trećeg kola se čeka da se odigra. Prava na grešku nemaju ni crveno-bijeli, a sada još moraju i da se nadaju greškama rivala. Čeka ih napetih i teških mjesec dana. Ovo je raspored Crvene zvezde do kraja ABA lige: