Bogdan Bogdanović se oglasio nakon novog ugovora u NBA! Odmah se javili Pero Antić, Saša Pavlović, kapiten Fenera...

Srpski NBA košarkaš oglasio se nakon potpisa ugovora sa Atlantom

Srpski NBA as Bogdan Bogdanović oglasio se prilikom potpisa novog, četvorogodišnjeg ugovora sa Atlantom. On je u društvo svog oca Dragana pristao na ponudu Houksa da do 2027. bude njihov igrač i da za to zaradi 68 miliona dolara.