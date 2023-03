Magičnih 30, agregat iz Australije i Željkova zapamćena lekcija: Ovako je Partizan razbio lidera Evrolige!

Partizan je zaista dominantno dobio Olimpijakos i uspio da dođe do bitne pobjede, a vidljivo je bilo da je sve funkcionisalo u igri tima Željka Obradovića. Ipak, šta je to što je bilo ključno za ovaj trijumf?

Partizan je savladao Olimpijakos u krcatoj "Areni" i tako došao nadomak plasmana u Top 8! Željko Obradović je bio oduševljen kako igrom svojih izabranika, tako i navijačima koji su napravili fantastičan ambijent, a kada se pogleda tabela Evrolige jasno se vidi koliko je ovo veliki trijumf.

Ne samo da je Partizan došao do velike pobjede u borbi za Top 8, već je savladao prvoplasirani tim Evrolige, ekipu koja je redom rušila sve rivale i nakon plasmana na Fajnal for prošle sezone sada je uspjela da bude još bolja i da se pozicionira kao jedan od kandidata za titulu.

Vidjeli smo fantastičnu košarku u "Areni", poteze o kojima će se dugo pričati, koreografiju koja je obišla Evropu, a šta je ono što je Partizanu donijelo pobjedu?

NAAANEEELIII!

"Zapalio" se na početku Džejms Naneli, ušao je u sampouzdanje i krenuo ga je šut. Ubacio je 10 poena na startu meča, poslije prvih 10 minuta je imao nevjerovatan učinak od 10 poena, 4 asistecije i 2 skoka i upravo je on poveo Partizan u ovu pobjedu. Vidjeli smo ove sezone da umije da zablista, a iako nema kontinuitet da redovno ubacuje po 20 poena kao sinoć, ima igrača koji su tu da uvijek daju svoj doprinos!

ONI MOGU UVIJEK!

Kevin Panter, Dante Egzum i Matijas Lesor su uspjeli da uhvate formu u kojoj Željko Obradović gotovo sigurno na svakom meču Evrolige može da računa na dvocifren učinak od njih. Protiv Olimpijakosa Panter je ubacio 17, Dante Egzum 15, a Matijas Lesor 12 poena, a i na prethodnim mečevima nisu bili ništa manje pouzdani. Protiv Efesa je Panter imao 19, Egzum 17, a Lesor 9 poena, dok su u meču sa Olimpijom iz Milana tim redom ubacili – 15, 10 i 11 poena. I protiv Virtusa su do pobjede vodili Panter i Dante sa po 17 poena, tako da je ovo okosnica tima za ozbiljne rezultate.

AGREGAT IZ AUSTRALIJE

Na polovini treće četvrtine Olimpijakos je ušao u seriju poena i uspio je da posle poena Saše Vezenkova dođe na 50:46, imali su dva napada u kojima su mogli da izjednače i prelome meč, ali onda su upali u Danteov pakao! Pogodio je Australijanac trojku za 53:46, zatim još jedno slobodno bacanje i tu je meč bio riješen! Egzum koji je do tada imao samo pet poena do kraja meča je ubacio još deset i potvrdio da forsira samo kad je najbitnije i da kada crno-bijela mašina stane, agregat iz Australije će je ponovo pokrenuti.

MAGIČNI BROJ 30 – DA VAM KAŽE ŽELJKO...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Mene više od pobjede raduje što igrači apsolutno niko od njih nije sebičan... Nisu sebični i to je suština ove igre.Da igraš za tim, da znaš da je to najvažnije i da je to najbitnije", rekao je poslije utakmice Željko Obradović i to potvrđuju brojke. Čak 22 asistencije i 8 ukradenih lopti čine magični broj 30 koji najbolje opisuje igru crno-bijelih. U napadu nesebično, u odbrani požrtvovano i pobjeda sama dođe.

ZNAM JA NJEGA!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Mustafa Fal je enigma za sve odbrane Evrolige, a u Areni smo vidjeli kako Alen Smailagić i Matijas Lesor ostaju sami na njemu. Na kraju – 13 poena, 6 skokova i samo jedna asistencija gorostasnog centra iz Francuske, baš ono što je najveći košarkaški um Evrope htio.

"Ja znam tog igrača iz turske lige, kad sam bio trener Fenerbahčea vodio sam mnogo utakmica protiv njega. Sve ovo što smo radili apsolutno nijednom nije bila koncepcijska greška. Sve je stvar dogovora, igrali smo utakmicu onako kako smo se dogovorili. To je igrač koji najbolji dio njegove igre je asistencija na donjem postu. Oni imaju kretnje kada on primi loptu gdje protrčavaju i postavljaju Vezenkovu blok. I uvijek je lak koš. Spremali smo to, da nema nijednu asistenciju i htjeli smo da ga izguramo iz reketa, što smo nekad uspijevali, nekad nismo", objasnio je Željko Obradović.

Sada nema odmora, slijedi meč sa Cedevita Olimpijom koji je ključan jer svaki kiks u regionalnom takmičenju može da znači gubitak prve pozicije na tabeli regulrnog dijela sezone. A onda dolaze Barselona i Real Madrid...

